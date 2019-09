Clüver und der leise Tod

Susanna Wagner hatte sich erst vor wenigen Wochen selbstständig gemacht und ist auf die Provision angewiesen. Denn die Konkurrenz auf dem Sylter Immobilienmarkt schläft nicht. Susanna Wagners ehemaliger Chef Bendix Böckelmann gerät unter Verdacht. Wollte er sich mit der Leiche in der Villa an ihr rächen, da sie ihm Kunden abgeworben haben soll? Hinnerk wird auf die Maklerin angesetzt, die anscheinend auch nicht mit offenen Karten spielt. Was hat sie zu verbergen?



Derweil denkt Clüver darüber nach, wie lange er eigentlich noch Verbrechern hinterherjagen will. Sollte er die Zeit nicht für sich, seine Töchter und die wirklich wichtigen Dinge im Leben nutzen? Schließlich beschert Hinnerk dem Fall die unerwartete Wendung. Denn er verliebt sich in die attraktive Susanna, ignoriert jegliche professionelle Distanz und landet mit ihr im Bett. Am nächsten Morgen wacht er verkatert auf, und Susanna ist mit seiner Dienstwaffe verschwunden.