Er selbst ist sich genug

Nach einer wilden Party in Gstaad 1967 erhält Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117 (Jean Dujardin), französischer Spion, von seinem Chef einen neuen Auftrag. Professor von Zimmel (Rüdiger Vogler), Alt-Nazi, hat sich nach Rio abgesetzt und erpresst Frankreich mit einer geheimen Liste, auf der sich die Namen hochrangiger Männer befinden, die im Zweiten Weltkrieg mit den Nazis kollaborierten.



Unter einem falschen Namen, den er wieder nicht selbst aussuchen durfte, und als Journalist getarnt, trifft OSS 117 mit einem vollen Geldkoffer in Rio ein. Eine erste Übergabe scheitert. Außerdem ist OSS 117 ein Chinese gefolgt, der eine Rechnung aus Gstaad mit dem Agenten offen hat.



Bald macht OSS 117 eine interessante Bekanntschaft: Der Mossad will ihn anheuern. Die israelischen Agenten, darunter die attraktive Dolores (Louise Monot), Oberstleutnant der Armee, soll mit ihm zusammenarbeiten. Ziel ist es, von Zimmel, wie Eichmann, nach Israel zu bringen, um ihn dort vor Gericht zu stellen.



Mit von Zimmels Sohn, Heinrich (Alex Lutz), der bei den Hippies am Strand lebt, machen sich OSS 117 und Dolores auf die Suche nach von Zimmel. Wegen des durchgeknallten Chinesen stürzen die drei mit ihrem Kleinflugzeug auf dem Weg nach Brasilia über dem Dschungel ab. Als sie die Stadt schließlich erreichen, entpuppt sich ein großer Kostümball in einem Schloss als geheime Nazi-Party. Gastgeber ist von Zimmel, der seine Idee vom Fünften Reich präsentiert. Und Heinrich ist auch nicht der, der er vorgibt, zu sein.



Doch OSS und Dolores kann nichts stoppen. Zur letzten Konfrontation zwischen OSS und von Zimmel, der zunächst immer wieder fliehen kann, selbst aus dem Krankenhaus, kommt es auf der Jesus-Statue hoch über Rio.



Der Film ist eine bunte, durchgeknallte Hommage an das Kino der fünfziger und sechziger Jahre. Es gibt inhaltliche und optische Anspielungen auf zahlreiche Klassiker, darunter "Thomas Crown ist nicht zu fassen" und "Vertigo".