Insgeheim ist Frank Weller, Kommissar bei der Kripo Aurich, in Ann Kathrin verliebt. Eigentlich ist er ein ganz ruhiger und sanfter Kerl, aber manchmal flippt er total aus. Dann spürt man, dass dieser Mann auch ganz andere Seiten hat. Gelegentlich träumt er davon, seinen Polizistenjob an den Nagel zu hängen. Er hätte auch kein Problem damit, eine Fischbude in Norddeich aufzumachen - solange Ann Kathrin mit von der Partie ist.