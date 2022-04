Otto - Der Film

Natürlich verliebt Otto sich in das gerettete Mädchen und sie sich in ihn, was nicht ohne Missverständnisse und Tränen abgeht. Schließlich wird er noch Zeuge eines Bankraubes und trifft die Räuber mit ihrer Beute im Flugzeug nach Rio wieder, in das er sich geschmuggelt hatte, um seiner Angebeteten endgültig seine Liebe zu gestehen.



Die Räuber wollen die Maschine entführen und schlagen die Besatzung k. o. So avanciert Otto zum Piloten, was zwangsläufig zum Absturz der Maschine führt. Aber natürlich treffen sich auf dem Erdboden alle wieder, und der Karneval wird nicht in Rio, sondern auf einer Südseeinsel gefeiert.