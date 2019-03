Der Tod im Haus

Und hier ist keiner das, was er auf den ersten Blick zu sein scheint: weder der zwiespältige Unternehmer Steuffers, der einen besonderen Frauentyp mag, noch der skrupulöse Fachreferent Mirko Lehmann, dem Gerechtigkeit angeblich über alles geht. Auch die Geschwister der Verstorbenen legen Charakterzüge an den Tag, die man als durchaus beunruhigend bezeichnen kann.



Und da ist der Auftraggeber selbst: Hinter der Maske des einfachen bayerischen Bäckers, den Gerd Weisshappel gern in der Öffentlichkeit gibt, stecken Machtbesessenheit und Rachsucht.



Das Schlimmste aber: Wer auch immer das Mädchen auf dem Gewissen hat - er mordet jetzt weiter.