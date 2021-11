Obwohl er noch auf Bewährung ist, verdient sich Simon Carrerra (Yvan Attal) zusammen mit seinem Partner Albert (Jean-François Stévenin) nebenbei durch geschickte Einbrüche in Hotelzimmer-Safes einiges dazu. Da Albert aber vom ganz großen Coup träumt, überredet er Simon, beim Diebstahl des "Florentin", eines Diamanten, dessen Wert auf 40 Millionen Euro geschätzt wird, mitzumachen. Dieser soll bei einer Auktion in Antwerpen versteigert werden.



Simon gibt sich als Sicherheitsberater der verstorbenen Mutter von Julia Neuville (Bérénice Bejo) aus, die zum ersten Mal für eine Auktion verantwortlich ist. Schnell gewinnt er ihr Vertrauen, und sie ist für seine Ratschläge sehr dankbar. Doch Simon verschafft sich auf diese Weise nicht nur Zugang zu Julias geheimen Unterlagen und Safe-Kombinationen, sondern auch zu ihrem Herzen. Kurz bevor der bis ins kleinste Detail durchgeplante Diebstahl ausgeführt werden kann, macht Albert allerdings einen entscheidenden Fehler. Wird es trotz des Fehlers und Simons aufkeimender Gefühle für Julia gelingen, den Diamanten zu stehlen? Und kann Simon wirklich allen am Plan beteiligten Partnern trauen?



Eric Barbier schuf mit "137 Karat - Ein fast perfekter Coup" einen hoch spannenden Thriller mit Anleihen bei Filmen wie "Die Thomas Crown Affäre" oder "Ocean's Eleven". Barbier ließ sich für die Entwicklung des Drehbuchs viel Zeit und lieferte seinen vierten Spielfilm erst acht Jahre nach seinem letzten Werk, dem Thriller "Die Schlange", ab.



Wie schon in "Die Schlange" spielt Yvan Attal eine der Hauptrollen. Der aus Israel stammende Darsteller ist einem internationalen Publikum vor allem durch Rollen in Thrillern wie "München" (2006) von Steven Spielberg und "Die Dolmetscherin" (2004) mit Nicole Kidman bekannt. Co-Star Bérénice Bejo wurde mit ihrer Rolle in dem Stummfilm "The Artist" (2011) über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt und erhielt dafür mehrere Auszeichnungen (Prix Lumières, César, Oscarnominierung). Ihre Zusammenarbeit mit "The Artist"-Regisseur und Ehemann Michel Hazanavicius, "The Search", feierte im Jahr 2014 bei den Filmfestspielen von Cannes Premiere, und auch hier wurde sie wieder mehrmals als Beste Schauspielerin nominiert.