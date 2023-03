A Royal Night - Ein königliches Vergnügen

Elizabeth II., geboren am 21. April 1926, gestorben am 8. September 2022, sah Staatsmänner und Prominente kommen und gehen. Seit 1952 war sie Königin von England. Ihr Vater, George VI., überlebte den Krieg nur wenige Jahre. Eigentlich sollte er gar nicht König werden, doch sein älterer Bruder, Eduard VIII., dankte 1936 ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten.



Auch Margaret, vier Jahre jünger als ihre Schwester, musste in ihrem Leben einen schmerzlichen Verzicht erleiden. Sie wollte den geschiedenen Oberst Peter Townsend heiraten, woraufhin sie auf alle königlichen Privilegien hätte verzichten müssen. Margaret entschied sich gegen Townsend und ehelichte 1960 den Fotografen Antony Armstrong-Jones, von dem sie 1978 geschieden wurde. Margaret starb im Februar 2002 nach einem Schlaganfall in London.



Königin Elizabeth II. war seit 1947 mit Prinz Philip verheiratet gewesen, dem Herzog von Edinburgh, der am 9. April 2021 gestorben ist.



Die Kanadierin Sarah Gadon, geboren am 4. April 1987 in Toronto ("Eine dunkle Begierde", "Map to the Stars"), verkörpert die junge Elizabeth.



Rupert Everett, der den Vater der Mädchen spielt, sieht "A Royal Night" als Film über eine Familie: "Er zeigt die Sorge, die ein Vater um seine Töchter hat, aber auch die Sorge, die er um seine eigne Außenwirkung hat. Wir wissen alle, dass König George VI. stotterte."