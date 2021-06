In einem Dorf helfen Pedersens Soldaten einer afghanischen Familie, deren Tochter schwere Entzündungen am Arm aufweist. Als diese Familie im Militärlager auftaucht, weil sie nun von den Taliban der Umgebung bedroht wird, muss Pedersen sie aus Sicherheitsgründen abweisen. Am nächsten Tag sind alle Familienmitglieder bestialisch ermordet, und Pedersens Einheit gerät in deren Dorf in einen Hinterhalt der Taliban. Als einer seiner Männer schwer verletzt und die Situation beim Beschuss von allen Seiten immer unübersichtlicher und auswegloser wird, fordert Pedersen Luftunterstützung an, obwohl er nur unsichere Feindpositionen bestimmen kann. Pedersen und seine Männer werden gerettet. Aber durch den Luftangriff und seine Angaben wurden auch elf unschuldige Zivilisten getötet.