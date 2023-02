Anna – Die Agentin

Die drogensüchtige Waise Anna (Sasha Luss) lebt in einem Moskauer Armenviertel. Ende der 1980er-Jahre wird sie vom Agenten Alex Tchenkov (Luke Evans) für den KGB rekrutiert. Die Offizierin Olga (Helen Mirren) lässt Anna zur Auftragskillerin ausbilden und beschafft ihr aufgrund ihrer außerordentlichen Schönheit eine Tarnidentität als Model in Paris.



Unter diesem Deckmantel wird sie nun als die "Venusfalle" des KGB eingesetzt. Sie kann, ohne verdächtig zu wirken, Männern näherkommen, die sie dann im Auftrag des russischen Geheimdienstes eliminiert. Während dieser Zeit lebt sie ein Doppelleben mit zahlreichen Fotoshootings in ganz Europa und beginnt eine Beziehung mit einer Model-Kollegin, der Französin Maude (Lera Abova).



Anna ist enttäuscht, als sie den Geheimdienst nicht, wie anfangs versprochen, nach fünf Jahren verlassen darf. Der KGB zwingt sie zu immer neuen Missionen, denn sie ist mittlerweile zu einer unverzichtbaren Topagentin gereift. Ihre Aktivitäten bleiben allerdings nicht unbeobachtet: Der CIA-Agent Lenny Miller (Cillian Murphy) wird auf sie aufmerksam und erpresst sie, um sie als Doppelagentin für die Amerikaner zu gewinnen.



Das russische Supermodel Sasha Luss hat in "Anna" seine erste Hauptrolle. Die 30-Jährige wurde 2011 von Karl Lagerfeld entdeckt und war mehrere Jahre lang das Gesicht der Modemarke Dior. In einer einjährigen anspruchsvollen Vorbereitung auf den Film trainierte Luss intensiv die Nutzung von Waffen und diverse Nahkampftechniken. Außerdem musste sich das Model ihren verloren gegangenen russischen Akzent wieder antrainieren.



Wie bereits in vorigen Filmen führte der französische Regisseur Luc Besson auch in "Anna" oft selbst die Kamera. Obwohl diese Vorgehensweise höchst unüblich ist, bekräftigt Besson, dass er dadurch besser in die einzelnen Szenen eintauchen könne. Für die Choreografie von Annas Kampfstil stützte sich der Regisseur auf russische Filme aus den 70ern und russische Martial-Arts-Videos. Die Kreation der verschiedenen Outfits war für Kostümdesigner Olivier Bériot ein großer Aufwand, denn im Film wechselt allein Anna 48-mal ihre Kleidung.