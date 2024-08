Ein Flugzeug stürzt über der Arktis ab, Pilot Overgård (Mads Mikkelsen) ist der einzige Überlebende. In den Trümmern des Flugzeugs baut er sich ein provisorisches Lager auf und wartet auf Hilfe. Tatsächlich kann ihn ein Hubschrauber lokalisieren, da er die Buchstaben "SOS" in den Schnee geschrieben hat.



Doch die Landung inmitten eines Sturms misslingt, der Helikopter verunglückt. Von den zwei Insassen ist nur die Kopilotin (Maria Thelma Smáradóttir) noch am Leben, jedoch schwer verletzt und nicht ansprechbar. Und ihr Zustand verschlechtert sich immer mehr, sodass Overgård nur noch einen Ausweg sieht.



Er will versuchen, einen weit entfernten Rettungspunkt zu erreichen. Mit der Verletzten auf einem Schlitten macht er sich zu Fuß auf den Weg durch die Arktis. Doch er muss nicht nur gegen Hunger, die eisigen Temperaturen und starken Stürme kämpfen, auch ein Eisbär hat bald seine Witterung aufgenommen.



In seinem Regiedebüt präsentiert der Brasilianer Joe Penna den Kampf Mensch gegen Natur in seiner extremsten Form. Die lebensfeindliche Arktis mit ihren schier endlosen Eislandschaften ist dabei gleichermaßen furchteinflößend und faszinierend.



Die Dreharbeiten fanden während des Winters im isländischen Hochland statt, was für die Filmcrew aufgrund der Witterungsbedingungen ebenfalls eine enorme Herausforderung darstellte.



In der tragenden Hauptrolle brilliert der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen, der sein Können bereits in zahlreichen internationalen Produktionen beweisen konnte.