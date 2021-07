In der Rolle des terrorverdächtigen Taschendiebs ist Richard Madden zu sehen. Der schottische Schauspieler begann seine Karriere auf der Theaterbühne und wurde einem breiten Publikum erst durch die Rolle des Robb Stark in der beliebten HBO-Serie "Game of Thrones" bekannt. Anschließend ergatterte er die Hauptrolle in der Miniserie "Klondike" und wurde von Kenneth Branagh in dessen "Cinderella"-Realverfilmung besetzt. Seit 2016 ist er zudem in der Serie "Die Medici - Herrscher von Florenz" zu sehen und landete mit der Serie "Bodyguard" im Jahr 2018 einen Zuschauer-Hit. Als Vorbereitung für seine Rolle in "Bastille Day" nahm Richard Madden Unterricht bei einem echten Taschendieb namens "Keith the Thief" und lernte auf diesem Wege verschiedene Handtricks und Ablenkungstechniken.