"Beautiful Boy" entstand nach den Büchern, die David Shell ("Beautiful Boy") und sein Sohn Nic ("Tweak") unabhängig voneinander über die Erfahrungen der Drogenabhängigkeit schrieben. Der Film des belgischen Regisseurs Felix van Groningen ("The Broken Circle") verbindet die Perspektiven von Vater und Sohn zu einer bewegenden und intensiven Studien darüber, wie eine Familie trotz größter Liebe und Sorge füreinander die Kontrolle über ihr Leben verliert – und diesen Kontrollverlust paradoxerweise akzeptieren muss, um daraus erst die Chance für die Rettung des Sohnes aus der Drogenabhängigkeit zu erhalten.



Getragen wird der Film vom nuancierten und ausdrucksstarken Spiel seiner beiden Hauptdarsteller. Steve Carell ("The Big Short", "Vice - Der zweite Mann"), der zunächst eher mit Komödien wie "Get Smart" und "Crazy, Stupid, Love" bekannt wurde, überzeugt hier in einer dramatischen Rolle und stellt den schwierigen Erkenntnisprozess des Vaters eindringlich dar.



Für Timothée Chalamet stellte die Rolle des drogensüchtigen Sohnes seine erste Bewährungsprobe im tragischen Fach dar, nachdem er 2017 als Elio in der wunderbaren Coming-of-Age-Geschichte "Call Me by Your Name" seinen internationalen Durchbruch gefeiert hatte. Er verkörpert Nic als höchst ambivalente Figur: sensibel, hochmütig, verletzlich, stark – und sehnsuchtsvoll um die Anerkennung des Vaters ringend.



Atmosphärisch und den Film unaufdringlich kommentierend wurde der abwechslungsreiche Soundtrack konzipiert. Er enthält Songs von Massive Attack, Nirvana, David Bowie, John Lennon, Neil Young bis hin zu Henryk Mikołaj Góreckis wunderbarer 3. Sinfonie.