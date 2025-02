In Tokio besteigt Profikiller Ladybug (Brad Pitt) auf Geheiß seiner Kontaktperson Maria Beetle (Sandra Bullock) und in Vertretung seines Kollegen Carver (Ryan Reynolds) einen Hochgeschwindigkeitszug, der in die alte Kaiserstadt Kioto fährt. Ladybugs eigentlich unblutige, einfach klingende Mission: einen Koffer voller Geld, insgesamt zehn Millionen Dollar, an sich zu bringen und wieder auszusteigen.



Das Geld in dem Koffer ist Lösegeld, das der mächtige Unterweltboss Weißer Tod (Michael Shannon) für seinen Sohn (Logan Lerman) gezahlt hatte. Das Duo Lemon (Brian Tyree Henry) und Tangerine (Aaron Taylor-Johnson) hat den Sohn befreit und soll ihn samt des Geldes in Kioto dem Vater übergeben. Die beiden geraten in mächtige Schwierigkeiten, als der Sohn plötzlich tot in sich zusammensackt und der Koffer mit dem Geld verschwunden ist, den Lemon zwischen anderen Gepäckstücken gut versteckt zu haben glaubte.



Ladybug ist nicht der einzige Killer in dem Zug, sondern einer von vielen. Und jeder hat seine eigene Agenda. Im Hintergrund ziehen zwei mächtige Männer die Fäden, die durch ihre Vergangenheit miteinander verbunden sind: Der Älteste (Hiroyuki Sanada) und eben jener Weiße Tod. Mit an Bord außerdem eine hochgiftige Schlange, die aus einem Zoo gestohlen wurde.



Der Zug hat 16 Wagen und hält an jeder Station vor Kioto nur jeweils eine Minute lang. Aus ganz unterschiedlichen Gründen verpasst Ladybug an jedem Halt den Ausstieg oder muss wieder einsteigen, obwohl er schon draußen war. Schließlich kommen auch Der Älteste und Der weiße Tod selbst an Bord. Der Weiße Tod hat alle in dem Zug versammelt, damit sie sich gegenseitig töten. Unter den Passagieren war jedoch nicht nur sein Sohn, sondern auch seine Tochter, die den Namen Prinz (Joey King) trägt.



"Bullet Train" ist die Verfilmung eines japanischen Bestsellers. Brad Pitt ist der Kopf eines illustren Ensembles, in dem Channing Tatum, Ryan Reynolds und Sandra Bullock Cameo-Auftritte haben. Hiroyuki Sanada (Der Älteste) ist in Japan ein Superstar. Neben Pitt bestechen vor allem seine Kollegen Aaron Taylor-Johnson, der bereits als neuer Bond gehandelt wurde, in der Rolle Tangerine sowie Brian Tyree Henry als Tangerines Freund und Kollege Lemon. Pretty in Pink und durchtriebener als ein Schulmädchen spielt Joey King Prinz. King verkörperte in "White House Down" Channing Tatums Tochter.



Benito A Martínez Ocasio (Wolf) ist als Musiker auch unter seinem Künstlernamen Bad Bunny bekannt.



Killer Lemon hat eine Vorliebe für "Thomas, die kleine Lokomotive", eine populäre britische TV-Serie, die auf einem Kinderbuch beruht und deren Charaktere verschiedene Loks und Züge sind. Die Serie war auch in Deutschland im TV zu sehen.



"Natürlich ist der Koffer nur der McGuffin, dem viele Parteien hinterherjagen, der Motor, der einen aberwitzigen Handlungsreigen auslöst und atemlos weitertreibt. Im Zug wimmelt es geradezu von konkurrierenden Killern aus Russland, Japan und Amerika, die es teils im Auftrag, teils aus Rache, teils aus Geldgier auf den Koffer abgesehen haben."

(Anke Sterneborg, "epd Film" 9/2022)



"Am besten unterhält 'Bullet Train', wenn man den Film über sich rollen lässt, als wäre er selbst ein Shinkansen, also einer jener Hochgeschwindigkeitszüge, die die knapp 500 Kilometer von Tokio nach Kioto in etwa zwei Stunden zurücklegen. Fünf Killer befinden sich an Bord des Zuges. ... Es ist ein beschwingter Reigen mit wiederholten gewalttätigen Auseinandersetzungen auf engstem Raum."

(Thomas Schultze, "Blickpunkt:Film #2", 08.08.2022)



"Atemlose Action trifft auf schwärzesten Humor."

("TV MOVIE")