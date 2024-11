Chase - Nichts hält ihn auf

Will Spann (Gerard Butler) ist ein erfolgreicher Immobilienunternehmer, allerdings steckt seine Ehe in der Krise. Um einmal mehr Zeit für sich zu haben, will seine Frau Lisa (Jaimie Alexander) einige Zeit bei ihren Eltern verbringen. Auf dem Weg dorthin hält das Ehepaar an einer Tankstelle. Während ihr Mann mit dem Auto beschäftigt ist, geht Lisa in den Shop, um sich eine Flasche Wasser zu kaufen.



Nach einer Weile ist sie noch immer nicht zurück und Will wird ungeduldig. Er sucht das Areal ab, befragt den Kassierer und andere Kunden, doch keiner hat Lisa gesehen. Langsam gerät Will in Panik. Er ruft die Polizei und fährt zu ihren Eltern, doch seine Ehefrau bleibt spurlos verschwunden. Zurück an der Tankstelle trifft er auf Detective Paterson (Russell Hornsby), der die Ermittlungen aufnimmt.



Doch der Polizist findet keine Hinweise auf ein Verbrechen, auch die Überwachungsvideos, die erst auf dubiose Weise auftauchen, zeigen seiner Ansicht nach nichts Verdächtiges. Während eines Verhörs auf der Wache erkennt Will, dass er aufgrund der Eheprobleme mittlerweile selbst der Hauptverdächtige zu sein scheint. Von den Behörden kann er keine Unterstützung erwarten, also beschließt er seine Frau auf eigene Faust zu suchen.



Um dem Thriller eine besondere Note zu verleihen, hatte Produzent und Autor Marc Frydman konkrete Vorstellungen. Zunächst vertraute er darauf, dass eine realistische Geschichte mit wenigen Schauplätzen beim Publikum emotional besonders stark verfängt, da man sich in die Situation der Personen leichter hineinversetzen kann.



Und auch in Bezug auf die Produktion ließ sich der amerikanische Filmemacher etwas Besonderes einfallen: Alle Dialoge waren fest vorgeschrieben, Gerard Butler aber sollte weitestgehend improvisieren. Außerdem bekam der Hauptdarsteller auch nicht das komplette Buch zu lesen, sondern immer nur die nächsten Seiten. Durch die Tatsache, dass der Dreh in Bezug auf die Handlung chronologisch erfolgte, wurde so ein extrem natürliches und spontanes Schauspiel erreicht.