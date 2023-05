Countdown in Madrid

Der junge Ingenieur Thom (Freddie Highmore) wird nach seinem Abschluss an der Universität Cambridge von mehreren großen Ölfirmen umgarnt, die jedoch ob ihrer wenig nachhaltigen Projekte bei ihm auf Desinteresse stoßen.



Einer anonymen Textnachricht folgend, lernt Thom den Bergungsunternehmer Walter (Liam Cunningham) kennen. Dieser hat jüngst drei historische Goldmünzen des Entdeckers Sir Francis Drake aus dem Atlantik geborgen, die ihm jedoch anschließend von der spanischen Regierung abgenommen wurden. Um die Münzen zurückzugewinnen, plant er einen Einbruch in die Bank von Spanien.



Für den Coup in Madrid hat Walter ein Team aus der Trickbetrügerin Lorraine (Àstrid Bergès-Frisbey), seinem langjährigen Partner James (Sam Riley), dem Logistikexperten Simon (Luis Tosar) und dem Hacker Klaus (Axel Stein) zusammengestellt.



Aus Neugier schließt sich Thom dem Einbruchvorhaben an und wird damit betraut, den bis dato noch nie ausgeraubten Tresorraum der Bank zu entschlüsseln. Nach einem riskanten Späheinsatz mit der empathischen Lorraine durchschaut der Jungingenieur, dass der Tresorraum auf einer Art Waage sitzt, die bei der kleinsten Gewichtsänderung im Inneren des Raumes eine Flutung desselben auslöst.



Der Einbruch wird so angesetzt, dass ein neben dem Bankgebäude stattfindendes Public-Viewing-Event zum Fußball-WM-Finale 2010 als Ablenkung dienen soll. Thom bleibt nach dem für den Einbruch essentiellen Finaleinzug Spaniens nur wenig Zeit, um eine Lösung zur Aushebelung des historischen Tresormechanismus zu entwickeln. Er kommt schließlich auf die Idee, die verborgene Waage mit Stickstoff zu vereisen und so außer Betrieb zu nehmen.



Trotz anfänglicher Bedenken der anderen erlaubt Walter dem eher unsportlichen Thom, Lorraine und James mit Anpfiff der Finalpartie zwischen Spanien und den Niederlanden zum Einbruch in das Bankgebäude zu begleiten, während Simon sich um die Vereisung der Waage kümmert.



Als der strenge und verbissene Sicherheitschef Gustavo (José Coronado) die Manipulation von Überwachungskameras durch Klaus entdeckt – und damit auch das Einbruchvorhaben durchschaut, droht die Mission zu scheitern.



Das Trio aus Thom, Lorraine und James gerät in Lebensgefahr, als Gustavo im Zuge eines Sicherheitsalarms den Tresorraum manuell fluten lässt. Inmitten der Gefahrensituation hält James für seine beiden jüngeren Mitstreiter eine weitere unliebsame Überraschung parat und lässt sie im Stich.



Während vor der Bank Tausende von Fans mit ihren Nationalmannschaften zittern, müssen Thom und Lorraine nicht nur dem drohenden Ertrinken entkommen, sondern auch Gustavo und einem von ihm kurzfristig einberufenen Spezialtrupp.



Der spanisch-französische Heist-Thriller "Countdown in Madrid" präsentiert eine international besetzte Spielvariante von Erfolgsproduktionen wie der kultigen "Ocean's"-Reihe oder der Erfolgsserie "Haus des Geldes", die nicht minder unterhaltsam, actionreich und spannend ausfällt als ihre prominenten Genre-Vorgänger.



Originell webt das fünfköpfige Drehbuchautorenteam von "Countdown in Madrid" die packenden und emotionalen Momente des Fußball-WM-Finalspiels 2010 ins Handlungsgeschehen mit ein.



Die Ausgangssituation der Handlung erinnert wiederum lose an die Ereignisse um den Fund historischer Gold- und Silbermünzen durch ein amerikanisches Schatzsucherunternehmen im Jahr 2007. Als jahrhundertealter Schatz einer spanischen Fregatte nachgewiesen, musste das nicht ganz lauter agierende Unternehmen die Münzen 2012 infolge eines fünfjährigen Gerichtsstreits an die spanische Regierung aushändigen.



Der Cast von "Countdown in Madrid" besticht durch Darstellerinnen und Darsteller, die sich sowohl im Kino als auch in Serien einen Namen gemacht haben. So gesellen sich zu Hauptdarsteller Freddie Highmore ("The Good Doctor", "Bates Motel") etwa Liam Cunningham ("Game of Thrones"), Sam Riley ("Maleficent", "Control"), Àstrid Bergès-Frisbey ("King Arthur") und Luis Tosar ("Zelle 211 – Der Knastaufstand"). Auch der Deutsche Axel Stein ("7 Zwerge – Der Wald ist nicht genug") ist in einer kleineren Rolle mit von der Partie.



Für die Inszenierung des Heist-Movie zeichnet mit Jaume Balagueró einer der bekanntesten spanischen Genre-Regisseure verantwortlich, der sich unter anderem mit seinen Beiträgen zur Horrorfilmreihe "[REC]" einen Namen gemacht hat.