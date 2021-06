Der autistische, neunjährige Simon Lynch (Miko Hughes) hat aufgrund seiner besonderen Fähigkeiten einen geheimen Code der NSA geknackt. Dieser galt eigentlich als nicht zu entschlüsseln und war zu Testzwecken in einem Rätselheft versteckt.



Der für das Projekt verantwortliche Lieutenant Colonel Nicholas Kudrow (Alec Baldwin) veranlasst die Tötung des Kindes, da er die Sicherheit des Landes gefährdet sieht. Bei einem ersten Versuch eines Auftragskillers werden jedoch die Eltern getötet, Simon kann sich verstecken. Kurz darauf wird der verängstigte Junge von Art Jeffries (Bruce Willis) gefunden, und dem FBI-Agenten wird klar, dass das Kind offenbar in akuter Lebensgefahr schwebt.



Um den Fall zu lösen, muss er versuchen, einen Zugang zu dem Jungen zu finden, der aufgrund seiner Entwicklungsstörung abgeschottet in seiner eigenen Welt lebt. Währenddessen lässt Kudrow einen Mitwisser nach dem anderen liquidieren, um sein lukratives Projekt zu retten. Und die größte Gefahr für "Mercury" ist weiterhin der kleine Simon.



Die US-Stars Bruce Willis und Alec Baldwin sind hier einmal mehr in Bestform zu erleben. Für die beiden war der rasante Actionthriller "Das Mercury Puzzle" die erste Zusammenarbeit. Baldwin ist in den vergangenen Jahren vor allem mit seiner Rolle als TV-Produzent in der preisgekrönten US-Sitcom "30 Rock" präsent gewesen.



Auf der Kinoleinwand fiel der Charakterdarsteller und Ex-Ehemann von Kim Basinger zuletzt als unwirscher Chef von Tom Cruise im "Mission Impossible"-Abenteuer "Rogue Nation" auf. An der Seite von Will Smith war er außerdem in dem Sportdrama "Erschütternde Wahrheit" zu sehen.