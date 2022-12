Der Glöckner von Notre Dame

Weil die schöne Esmeralda den in sie verliebten Priester und Alchimisten Frollo abweist, will der sie an den Galgen bringen. Der Glöckner Quasimodo rettet sie und versteckt sie im Glockenturm der Kathedrale Notre Dame.



Quasimodo, der missgebildete Glöckner von Notre Dame, erblickt beim Fest der Narren in Paris Esmeralda, die mit einer dressierten weißen Ziege umherzieht und alle mit verführerischen Tänzen und Gesängen in ihren Bann zieht. Auch Claude Frollo, der Alchimist und Erzdiakon der Kathedrale, verfällt ihr sofort, kämpft jedoch gegen seine leidenschaftlichen Gefühle, die er als harte Prüfung seines Glaubens empfindet.



Schließlich befiehlt er seinem Diener Quasimodo, ihm die für ihn unwiderstehliche Esmeralda zu bringen. Doch als diese sich lautstark wehrt, erscheinen die königlichen Wachen. Quasimodo wird irrtümlich als Täter gefangen und soll bestraft werden. Der Anführer der königlichen Wache, Phoebus, wirbt ebenfalls sofort um Esmeralda. Auch sie hat sich in ihn verliebt, geht aber zunächst auf Distanz.



Am nächsten Tag wird Quasimodo in der prallen Sonne auf dem Platz vor der Kathedrale in Ketten gelegt und öffentlich ausgepeitscht. Die Schaulustigen lachen über seinen Durst und stellen einen Krug mit Wasser unerreichbar für ihn hin. Die großherzige Esmeralda hat schließlich Mitleid mit ihm und führt ihm den Krug zum Mund. Frollo beobachtet währenddessen alles vom Kirchturm aus und kämpft mit seiner großen Eifersucht.



Als er auch noch feststellen muss, dass Esmeralda sich in den stattlichen Phoebus verliebt hat, tobt er. Bei einem heimlichen Rendezvous der beiden folgt er Phoebus durch die Nacht. Esmeralda erwartet Phoebus bereits, und als die beiden sich küssen, nimmt Frollo von Eifersucht getrieben Esmeraldas Messer und ersticht Phoebus von hinten.



Esmeralda wird wegen Mordes zum Tode verurteilt. Der tot geglaubte, in Wahrheit aber nur schwer verletzte Phoebus ist nicht bereit, Esmeralda zu unterstützen, auch weil dadurch seine Hochzeit mit der wohlhabenden Fleur de Lys gefährdet werden könnte.



Als Esmeralda im Büßerhemd zum Strick geführt wird, befreit Quasimodo sie in einer spektakulären Aktion, versteckt sie in der Kathedrale und kümmert sich rührend um sie. Als Esmeraldas Bettler-Freunde die Kathedrale stürmen, um sie herauszuholen, missversteht der fast taube Quasimodo die Situation, und es kommt zur Katastrophe.