Nachdem sein Bruder bei einem Apachen-Angriff getötet wurde, reitet Kavallerie-Captain Will Lockhart in geheimer Mission von Laramie nach Coronado, um jene Männer aufzuspüren, die die Indianer illegal mit modernen Repetiergewehren versorgen.



Kurz nach seiner Ankunft gerät Lockhart mit Dave Waggoman in Streit, dem Sohn des mächtigen Ranchers Alec Waggoman. Der alte Waggoman setzt alles daran, Lockhart aus der Stadt zu vertreiben, da er ihn für einen Revolverhelden hält und um das Leben seines Sohnes fürchtet. Dieser hat derweil noch einen ganz anderen Grund, den neugierigen Fremden aus dem Weg zu räumen – Dave Waggoman selbst steckt nämlich hinter den Waffengeschäften mit den Apachen.



"Der Mann aus Laramie", nach einer Kurzgeschichte von Thomas T. Flynn, war die erste Produktion, die Regisseur Anthony Mann ("El Cid") im Cinemascope-Format realisierte. Gedreht wurde im Südwesten der USA, in den Bundesstaaten New Mexico und Arizona. Dieser Film war der fünfte und letzte Western, bei dem Mann und Stewart zusammenarbeiteten. Insgesamt drehten sie acht Filme gemeinsam, unter anderem auch "Die Glenn Miller Story".