Der Seewolf

Am 18. Februar 1906 wird die Dampffähre "Martinez" in der Bucht von San Francisco von einem Schiff unbekannter Herkunft gerammt. Einer der Überlebenden ist der Schriftsteller Humphrey van Weyden, der von einem auslaufenden Robbenfänger an Bord genommen wird. Es ist die "Ghost". Ihr Kapitän Wolf Larsen - wegen seiner Härte "Seewolf" genannt - behält den Geretteten kurzerhand an Bord und teilt ihn zum Kajütendienst ein. Rohheit und Gewalt herrschen überall auf dem gespenstischen Schiff, das von seinem Kapitän unnachgiebig beherrscht wird.



Aber dieser Kapitän hat auch eine andere Seite. Er liest. Unter seinen Büchern findet Weyden ein altes, abgegriffenes Lexikon. Und jetzt dämmert es ihm, er kennt diesen Mann. Sie waren damals 16 und Freunde. Aber während er, Humphrey van Weyden, aus einem begüterten Haus stammte, aus einer intakten Welt, war Wolf Larsens Zuhause das Armenviertel von San Francisco, die Slums. Mit beispielloser Zähigkeit paukte sich der Junge, der nie eine Schule besucht hat, aus einem alten Lexikon Wissen ein. Im Laufe der Zeit muss van Weyden zahllose Erniedrigungen durch Larsen ertragen. Eines Tages gelingt ihm schließlich die Flucht, doch das Schicksal führt die beiden Männer abermals zusammen.



Der TV-Klassiker aus dem Jahr 1971 sorgt in einer neuen 120-minütigen Schnittfassung für spannende Unterhaltung.