Die Spur des Killers - Midnight in the Switchgrass

FBI-Agent Karl Helter (Bruce Willis) und seine knallharte Partnerin Agent Rebecca Lombardo (Megan Fox) arbeiten unermüdlich daran, einen Sexhändlerring zu sprengen. Dabei ist besonders Rebecca die treibende Kraft. Immer wieder bringt sie Karl dazu, den normalen Dienstweg zu verlassen und die Ermittlungen auf gefährliche Weise auszuweiten. Dabei schreckt sie nicht davor zurück, sich selbst als "Lockvogel" in Gefahr zu bringen. Eher zufällig kommt ihr dabei der fiese Zuhälter Calvin (Colson Baker) in die Quere und vermasselt ihr den Zugriff auf einen Verdächtigen. Was Rebecca nicht weiß: Ihre Ermittlungen kreuzen sich mit den Untersuchungen, die der Texas Ranger Byron Crawford (Emile Hirsch) schon seit langer Zeit anstellt. Er ist einem brutalen Serienmörder auf der Spur, auf dessen Konto wahrscheinlich auch der jüngste Mord an einer jungen Frau geht. Außerdem wurde an einem Truck Stop im zeitlichen Umfeld eine andere junge Frau entführt.



Ohne Wissen ihrer Vorgesetzten tun sich Rebecca und Byron zusammen. Doch bei einem Undercover-Einsatz in einer Bar, in der sich Rebecca mit dem mutmaßlichen Killer verabredet hat, läuft alles schief. Byron verfolgt den falschen Mann, während Rebecca, durch K.O.-Tropfen betäubt, von einem Typ namens Peter (Lukas Haas) entführt wird. Hinter dem biederen, religiösen Familienvater und Angestellten eines Transportunternehmens verbirgt sich der gesuchte Killer, ein abgründiger, skrupelloser Charakter. Byron lässt nun alle seine Beziehungen spielen und kommt tatsächlich an Bilder einer geheimen Überwachungskamera, auf denen der Killer erstmals zu sehen ist. Derweil kann eine der Gefangenen entkommen. Doch Rebecca ist ihm weiterhin ausgeliefert.



"Die Spur des Killers" ist ein spannender und atmosphärischer Thriller, der wie sein berühmtes Vorbild "Das Schweigen der Lämmer" die Jagd nach der Identität eines Serienmörders erzählt. Besonders zum Ende des Films werden Kenner des Genres einige Parallelen zum Klassiker von Jonathan Demme entdecken. Megan Fox ("Teenage Mutant Ninja Turtles", "Transformers", "The Expendables 4") schlüpft in die Rolle der toughen FBI-Agentin, die sich in einer reinen Männerwelt durchsetzen muss. Ihr zur Seite stehen einerseits der väterlich-gesetzte Bruce Willis in einer seiner letzten Rollen als ihr direkter Partner beim FBI, aber auch der umtriebige, von Emile Hirsch ("Into the Wild", "Once Upon a Time in… Hollywood") verkörperte Police Detective Byron Crawford. Crawford hieß übrigens auch Jodie Fosters Vorgesetzter in "Schweigen der Lämmer". In die Rolle des abgründigen Bösewichts im Gewand eines biederen Durchschnittsbürgers schlüpft überzeugend Lukas Haas, der als kleiner Junge in Peter Weirs "Der einzige Zeuge" an der Seite von Harrison Ford bekannt wurde. Später machte er sich in Filmen wie "Breakfast of Champions", "Inception" und "The Revenant" einen Namen.



Regisseur Randall Emmett inszeniert mit "Die Spur des Killers" seinen ersten Spielfilm. Als Newcomer kann man ihn dennoch nicht bezeichnen, denn vorher war er bereits als Produzent bei zahlreichen Filmen aktiv, unter anderem bei "Broken City", und den beiden Scorsese-Produktionen "Silence" und "The Irishman". Außerdem ist er selbst Partner von George Furla bei der gemeinsamen Produktionsfirma Emmett/Furla Oasis Films, die auch bei seinem Debüt beteiligt war. Wie so viele Filmproduktionen der Jahre 2020/2021 stand auch "Die Spur des Killers" unter keinem guten Stern. Gleich zweimal mussten die Dreharbeiten in Puerto Rico unterbrochen werden, inklusive Rückkehr in die USA. Lange war nicht sicher, ob man die Dreharbeiten überhaupt wieder würde aufnehmen können. "Beim ersten Shutdown hätte manch ein Filmemacher das Projekt aufgegeben", so Lukas Haas. "Es ist teuer und nicht ganz einfach, einen Film wieder ins Laufen zu bringen, wenn er auf diese Weise unterbrochen wird. Bei jedem anderen hätte ich Bedenken gehabt, aber bei Randall wusste ich, dass wir wieder zurückkommen würden."



Ein kurioser Fakt am Rande: Eine Nebenrolle als finsterer Zuhälter spielt auch der Schauspieler und Musiker Colson Baker, besser bekannt als Machine Gun Kelly. Aus der Nebenrolle wurde dann aber eine Hauptrolle, zumindest aus der Perspektive von Megan Fox. Beide lernten sich auf dem Set kennen und verliebten sich. Im Januar 2022 gaben sie ihre Verlobung bekannt und füllen seitdem immer wieder die Schlagzeilen diverser Gazetten. 2024 kam es dann zur ebenso medienwirksamen Trennung.