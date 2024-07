An der Küste der Halbinsel von Sorrent haben die Paare Flavio (Filippo Nigro) und Elena (Diane Fleri) sowie Federico (Alessandro Tiberi) und Claudia (Marina Rocco) für ihren Freund Enrico (Marco Bocci) eine Geburtstagsfeier auf Flavios Privatjacht vorbereitet. Zum heimlichen Spott der Gruppe, die sich seit Schulzeiten kennt, bringt Enrico seine jüngere Partnerin Martina (Caterina Shulha) mit.



Auch sonst ist der abstinent lebende Enrico das Sorgenkind des eingeschworenen Fünfergespanns: Während der Anwalt Flavio, die Professorin Elena, der Filmemacher Federico und die Influencerin Claudia vom Erfolg verwöhnt sind, plagen Enrico häufig Geldnöte und ein schlechter Geschäftssinn.



Nach einer feuchtfröhlichen Nacht erwacht die Geburtstagsgesellschaft verkatert im Nirgendwo des Mittelmeeres. Die Schlüssel der Jacht, die Handys, die Verpflegung und das Rettungsboot sind spurlos verschwunden.



Über ein fremdes Funkgerät meldet sich ein bedrohlich auftretender Anrufer (Eduardo Valdarnini) bei der Gruppe, der sich als Emilio vorstellt. Er fordert Enrico zu einer Überweisung in Millionenhöhe auf. Dabei offenbart er Enricos Freundinnen und Freunden, dass das Geburtstagskind Geld auf einem Bankkonto in Luxemburg versteckt hält. Das hatte er sich vor einiger Zeit von Flavio und Federico für eine Investition geliehen und es danach für verloren erklärt.



Unter dem Druck der anderen gibt Enrico die Kontodaten preis. Die Gruppe erhält im Gegenzug den Standort ihres Rettungsbootes, auf dem Emilio Verpflegung hinterlegt hat. Für die gefährliche Schwimmstrecke durchs offene Meer wird per Abstimmung der Sündenbock Enrico auserkoren, doch er macht schnell schlapp, sodass Flavio an seiner Stelle die Strapaze auf sich nimmt. Am Ziel trifft Flavio erstmals persönlich auf Emilio, der den Anwalt mit gefesselten Händen ins Wasser wirft.



Die auf der Jacht verbliebene Freundesgruppe wird von Emilio mit einer DVD auf die Probe gestellt, die eine Liebesaffäre zweier Personen aus ihren Reihen offenbart und ihren Zusammenhalt endgültig zersprengt. Die Situation eskaliert gewaltsam. Schließlich gesellt sich auch der Peiniger Emilio auf das Luxusboot, wo er seine wahre Motivation offenlegt.



Der italienische Survivalthriller "Die Yacht" wurde vor der malerischen Küste um den Hafen von Piano di Sorrento und an der Amalfiküste gedreht. Vor der sommerlichen Urlaubskulisse entspinnt sich ein dynamisch inszeniertes Katz-und-Maus-Spiel, das für sein Publikum einige Überraschungen parat hält und in seiner Auflösung über die bis heute im Kino gern beschworene "Eat-the-Rich"-Plattitüde hinausgeht.