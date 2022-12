Ein leichtes Mädchen

Naïma lebt allein mit ihrer Mutter in Cannes abseits der reichen Zirkel, die die Festivalstadt und ihren Jachthafen im Sommer aufsuchen. Sie hat Ferien, die letzten Ferien vor Naïmas Eintritt ins Arbeitsleben. Nach den Ferien kann Naïma in dem großen Hotel, in dem bereits ihre Mutter arbeitet, eine Stelle in der Küche antreten. Doch Naïma ist unsicher, was sie mit ihrem Leben anfangen will.