Entscheidung in der Tiefe

Der junge Chanteraide (François Civil) ist Sonar-Akustiker an Bord des französischen Atom-U-Bootes "Titane". Bei einer geheimen Mission vor Syrien muss ein undeutliches Signal schnellstens analysiert werden, und der Spezialist klassifiziert es als Pottwal. Doch dann wird plötzlich ein feindliches U-Boot geortet, erst in letzter Sekunde gelingt es dem Kommandanten Grandchamp (Reda Kateb), die "Titane" samt Besatzung in Sicherheit zu bringen.



Nachdem sie nach Frankreich zurückgekehrt sind, wird Chanteraide unter Arrest gestellt. Sein Vorgesetzter (Jean-Yves Berteloot) ist sicher, dass es sich bei dem mysteriösen Signal um eine Drohne gehandelt hat. Der Analytiker will sich rehabilitieren und recherchiert. Tatsächlich kann er das Signal dem russischen U-Boot "Timour III" zuordnen, das eigentlich nicht mehr im Dienst sein sollte.



Grandchamp hat mittlerweile das Kommando auf dem U-Boot "Effroyable" übernommen und gibt Chanteraide die Chance auf einen Einsatz. Doch als in dessen Urin Spuren von Cannabis gefunden werden, darf er den Dienst nicht antreten. Kurz darauf wird Alarm ausgelöst, die "Timour III" hat eine R-30-Rakete in Richtung Frankreich abgeschossen. Ein Abfangversuch scheitert, und der befehlshabende Admiral (Mathieu Kassovitz) beauftragt die "Effroyable" mit dem Gegenschlag.



Akribisch analysiert Chanteraide das Abschussgeräusch der Rakete und macht eine unerwartete Entdeckung: Anscheinend wurde die R-30 ohne Sprengköpfe abgefeuert. Sofort wird der Gegenschlag widerrufen, doch die "Effroyable" ist bereits auf Kurs und hat, gemäß den Protokollen, den Funkverkehr komplett eingestellt.



Das Regiedebüt von Antoin Baudry präsentiert sich als packender U-Boot-Thriller, der mehr auf subtile Spannung denn auf plumpe Action setzt. Natürlich gibt es auch beeindruckende optische Reize, doch entsprechend der besonderen Fähigkeit des Protagonisten legen die Filmemacher besonderen Wert auf ein ausgefeiltes Sounddesign. Mit der erstklassigen Besetzung kann sich die französische Produktion somit in die Reihe der Genre-Klassiker wie "Jagd auf Roter Oktober", oder "Hunter Killer" einreihen.