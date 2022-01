Es ist kompliziert...!

Nancy (Lake Bell) ist unterwegs nach London, um den 40. Hochzeitstag ihrer Eltern Bert (Ken Stott) und Fran (Harriet Walter) zu feiern. Im Zug zur Waterloo Station macht Nancy die Bekanntschaft der 24-jährigen Jessica (Ophelia Lovibond). Jessica, begeisterte Leserin des Buchs "Sechs Millionen Menschen und Du" hat im Bahnhof Waterloo ein Blind Date mit einem Mann namens Jack (Simon Pegg) verabredet. Treffpunkt ist unter der Bahnhofsuhr, Jessicas Erkennungszeichen ist das Buch. Doch als sie es im Zug liegen lässt und Nancy es an sich nimmt, wird sie bei ihrer Ankunft in Londons großem Bahnhof von Jack für Jessica gehalten.



Nancy, die von ihrer verheirateten Schwester Elaine (Sharon Horgan) immer dazu ermuntert wird, sich mehr unter Menschen zu begeben, um einen Partner zu finden, klärt den Irrtum nicht auf. Sie verbringt stattdessen die nächsten Stunden mit Jack in Pubs und beim Bowling, der Alkoholkonsum macht beide immer lockerer.



Der Abend erreicht für Jack einen unangenehmen Höhepunkt, als er und Nancy in einem Pub per Zufall seine Ex-Frau Hilary (Olivia Williams) und deren neuen Partner Ed (Stephen Campbell Moore) treffen. Auch drei Jahre nach der Trennung ist Jack noch nicht über Hilary hinweg. Nancy gibt sich als Jacks neue Freundin aus und gaukelt Hilary und Ed eindrucksvoll vor, was für ein toller Kerl Jack ist. Die Stiche sitzen - Hilary und Ed geraten in Streit.



Doch als Jack durch einen früheren Schulkameraden Nancys, den Kellner Sean (Rory Kinnear) erfährt, dass Nancy über 30 ist und nicht seine eigentliche Verabredung war, lässt er sie ziehen und trifft sich noch spontan mit Jessica. Doch Jessica erkennt schnell, dass Jack durch einen Zufall bereits die Frau getroffen hat, die für ihn bestimmt sein könnte. Jessica ermuntert Jack, Nancy nicht aufzugeben und sie zu suchen.



Weil Jack keine Adresse von Nancy oder ihren Eltern hat, wendet er sich an Sean. Sean fährt mit Jack nach West-London, wo Nancys Eltern leben, gibt ihm aber eine falsche Hausnummer, um selbst bei Nancy aufzutauchen. Doch so kurz vor dem Ziel lässt sich Jack nicht entmutigen. Alle treffen sich schließlich auf der zeitlich weit vorangeschrittenen Feier des 40. Hochzeitstages von Nancys Eltern.



Romantik ja, aber kein Kitsch. "Es ist kompliziert..!" baut auf schwarzen Humor.



Kaum zu glauben, dass sich mit Lake Bell eine echte New Yorkerin, keine Britin, als Idealbesetzung für Nancy erwies. Gedreht wurde an Originalschauplätzen in London: Soho, Southbank und Ealing. Erst am letzten Drehtag outete sich Lake Bell einem großen Teil des Teams gegenüber als US-Amerikanerin und ließ das Team hören, wie sie ohne englischen Akzent wirklich klingt.



Rory Kinnear, der den überspannten Kellner Sean spielt, ist neben Film- und Fernsehauftritten (unter anderem in den Bond-Filmen "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und "Spectre") ein auf Londoner Bühnen gefeierter Shakespeare-Darsteller.



Autorin Tess Morris kam die Idee zu der Geschichte durch eine Zufallsbegegnung, die - wie im Film - in der Londoner Waterloo Station stattfand: "Ich stand unter einer Uhr im Bahnhof Waterloo, als ein Typ auf mich zukam und fragte: 'Sind Sie Claire?' Er hielt mich offenbar für sein Blind Date. Ich verneinte. Als er ging, dachte ich: Was wäre, wenn ich Ja gesagt hätte? Das war die Idee!"

(zitiert nach dem deutschen Presseheft zum Film)