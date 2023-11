Joseph J. Blocker, in New Mexico stationierter Captain der US-Army, wird kurz vor seiner Pensionierung von seinem Vorgesetzten zu einem letzten Auftrag gezwungen: Mit vier Mann Begleitschutz soll er seinen alten Feind, den seit sieben Jahren gefangengehaltenen Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk, sowie vier enge Familienmitglieder ins "Valley of the Bears" in Montana bringen, wo der krebskranke Häuptling im heiligen Land seiner Vorväter sterben will. Beide Männer halten den jeweils anderen für einen gewissenlosen Schlächter – entsprechend misstrauisch belauern sie sich gegenseitig.



Kurz nach ihrem Aufbruch trifft der kleine Trupp auf die völlig verstörte Farmersfrau Rosalee Quaid, deren Mann und drei Kinder gerade äußerst brutal von Komantschen getötet wurden. Blocker lässt die Toten begraben und nimmt die traumatisierte Frau in den Treck auf. Die Spannungen zwischen den Weißen und den Cheyenne nehmen zu, doch ein neuer Komantschen-Überfall zwingt die früheren Gegner, sich zusammenzuraufen, da sie nur mit vereinten Kräften überhaupt eine Überlebenschance haben.



Als sie bei einem Zwischenstopp in einer Garnisonsstadt den Kriminellen Charles Wills übernehmen, um ihn auf ihrem Weg bei Gericht abzuliefern, hat Blocker bald ein weiteres Problem. Denn ein Fluchtversuch des Gefangenen kostet wieder Menschenleben. Blocker und Yellow Hawk begreifen, dass Haltung und Moral keine Frage der Hautfarbe sind.



Mit "Feinde – Hostiles" drehte Scott Cooper ("Black Mass") einen prominent besetzten Spätwestern, der das Thema "Gewalt, Rassismus und seine Überwindung" vor überwältigenden Landschaftspanoramen in Szene setzt.



In der Rolle des desillusionierten Captain Blocker gelingt dem vielseitigen Waliser Christian Bale ("The Dark Knight Rises", "American Hustle") eine beeindruckende Charakterstudie, in der sich die Entwicklung der beiden anderen Hauptfiguren spiegelt: Während der Cheyenne-Häuptling Yellow Hawk (Wes Studi; "Der letzte Mohikaner", "Wind River") die Qualitäten seines Feindes allmählich erkennt, lernt die Witwe Rosalie Quaid (Rosamund Pike; "Jack Reacher", "Gone Girl"), dass sinnlose Gewalt nicht automatisch mit einer bestimmten ethnischen Zugehörigkeit verbunden ist.