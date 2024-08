In einer verwüsteten Kirche im isländischen Ísafjörður wird eine Seniorin erhängt und durch kreuzförmige Schnittwunden entstellt aufgefunden.



Die Polizistin Dagný (Sara Dögg Ásgeirsdóttir) und der Krankenhauspsychologe Freyr (Jóhannes Haukur Jóhannesson) ermitteln, dass die Tote als Kind in das Mobbing ihres Mitschülers Bernódus verwickelt war, der vor 60 Jahren unter Verdacht stand, dieselbe Kirche verwüstet zu haben und dann spurlos verschwand.



Bernódus, der aus dem seinerzeit aufgelösten Fischerdorf Hesteyri stammte, wurde als Kind von seinem Vater auf dieselbe Weise wie das jüngste Mordopfer misshandelt und entstellt. Dagný und Freyr vermuten, dass Bernódus zurückgekehrt sein könnte, um sich an seinen früheren Peinigern zu rächen, die er vor seinem Verschwinden auf einem Klassenfoto markiert hatte. Der Verdacht erhärtet sich, als klar wird, dass sechs der acht möglichen Mordziele in der jüngeren Vergangenheit bereits unter bizarren Umständen ums Leben kamen.



Nachdem ein weiteres Opfer aus Bernódus' Klasse entdeckt wird, konzentrieren Dagný und Freyr ihre Ermittlungen auf die letzte Überlebende von seinem Foto: eine schizophrene Ex-Patientin von Freyr. Dabei treten unerwartet Verbindungen zu Freyrs seit drei Jahren spurlos vermissten Sohn Benni auf.



Auch in Bernódus' vergessenem Heimatdorf Hesteyri verdichten sich die Anzeichen, dass der seit Jahrzehnten verschollene Junge noch keinen Frieden gefunden hat. So wird Katrín (Anna Gunndís Guðmundsdóttir), die mit ihrem Ehemann Garðar (Þorvaldur Davið Kristjánsson) und ihrer besten Freundin Líf (Ágústa Eva Erlendsdóttir) die Eröffnung einer Herberge in Bernódus' früherem Elternhaus plant, von Visionen des Jungen heimgesucht und macht bald unheimliche Funde.



Das Mystery-Drama "Geisterfjord" wandert auf zwei Erzählebenen zwischen Krimierzählung und Geistergeschichte und macht sich dabei stimmungsvoll die rauen Landschaften Islands zunutze.



Der Regisseur und Co-Autor des Films, Óskar Thór Axelsson, saß sowohl bei mehreren Folgen der Serie "Trapped - Gefangen in Island" als auch der internationalen ZDF-Kino-Koproduktion "Gletschergrab" auf dem Regiestuhl.