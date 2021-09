Go Trabi go

In Regensburg treffen die Sachsen auf die liebe Verwandtschaft, in München macht Udo unfreiwillig einen Schnellkurs in Marktwirtschaft. Tochter Jacqueline hat eine zweifelhafte Begegnung mit einem Vorstadt-Playboy, und Mutter Rita erwehrt sich im Kaufhaus-Paradies einer übereifrigen Verkäuferin.



Über den Brenner geht es dann mit der nicht alltäglichen Hilfe eines Fernfahrers nach Arkadien. Udo findet auf der Fahrt weder Ruhe noch Schlaf. Aber in einer lauen Nacht in Rom wirft der harmlose Kleinbürger in Frotteeschlafanzug und Latschen seine moralinsauren Hüllen ab. Auch für Rita, in 20 Ehejahren und vom Bitterfelder Ruß ergraut, endet die Reise mit einer unverhofften Häutung. Und Jacqueline, die sich nach Cabrios, heißer Rockmusik und flotten Jungs sehnt, hat plötzlich eine Konkurrentin mehr.