Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers

Als Lou die Möglichkeit erhält, den Hof zu retten, greift sie zu. Doch die Risiken sind hoch, die Mädchen könnten alles verlieren, auch ihre geliebten Tiere. – Kino-Neuinterpretation der beliebten Filmreihe aus den 1950er- beziehungsweise 1970er-Jahren.



Das Pferdegestüt Immenhof wird nach dem Tod ihrer Eltern von den Schwestern Lou, Charly und Emmie betrieben. Neben dem Immenhof residiert Jochen Mallinckroth in einem exklusiv luxuriösen Pferdehof und hofft, dass sein Hengst Cagliostro viele Rennen gewinnen wird.



Als Lou mit ihrer Stute Holly einen Ausflug macht, entdeckt sie ein Pferd, das im Moor stecken geblieben ist. Zusammen mit ihrem guten Freund Matz rettet Lou das Tier und bringt es auf den Immenhof, um es dort zu pflegen.



Zeitgleich kommt der junge Berliner und Social-Media-Star Leon auf den Immenhof, um Sozialstunden abzuleisten. Wenig später taucht Jochen Mallinckroth auf, denn das gerettete Tier ist sein Pferd Cagliostro.



Er unterstellt Lou, die Rettung aus dem Moor habe Cagliostro traumatisiert: Das Pferd will nicht mehr in Anhänger steigen, in den Stall oder gar in die Startbox gehen. Kurz vor einem wichtigen Rennen, bei dem Cagliostro natürlich gewinnen soll. Aus Wut will Mallinckroth einen Kredit des Immenhofs vorzeitig auflösen und das Gestüt – sollten die Schwestern nicht zahlen können – pfänden lassen.



Ein Fohlen Hollys könnte die Probleme sofort aus der Welt schaffen, weil es teuer zu verkaufen wäre, doch die Stute wird aus unerfindlichen Gründen nicht trächtig. Während Lou nach Möglichkeiten sucht, Geld aufzutreiben, lebt sich Leon immer besser ein und wird in Matz' Augen zum Kontrahenten um Lous Gunst.



Als Mallinckroth Holly abholen lässt, weil die Schwestern das Geld nicht rechtzeitig zahlen konnten, ist Lou am Boden zerstört. Gleichzeitig haben die Trainer auf dem Hof Mallinckroths immer noch große Probleme mit Cagliostro. Leon überredet Lou, sich des Pferdes anzunehmen, denn Lou hat die Begabung einer Pferdeflüsterin. Sie macht Jochen Mallinckroth ein Angebot, das dieser nicht ausschlagen kann.