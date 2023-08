Immer Ärger mit Grandpa

Witwer Ed (Robert De Niro) lebt in seinem eigenen Haus, zwei Autostunden von seiner Tochter Sally (Uma Thurman) entfernt. Ein Einkauf im Supermarkt führt zu einem Eklat: Der Laden hat auf digitales Selbstkassieren umgestellt, und Ed kommt mit der Technik nicht zurecht. Als er seine Ware unbezahlt aus dem Markt trägt und Geschäftsführer David versucht, Ed aufzuhalten, nimmt die kleine Auseinandersetzung bizarre Formen an.



Sally muss ihren Vater bei der Polizei abholen und fordert ihn auf, sein eigenes Haus aufzugeben und bei ihr einzuziehen. Zu Sallys Familie gehören neben Ehemann Arthur (Rob Riggle) die drei Kinder Peter (Oakes Fegley), Mia (Laura Marano) und die kleine Jennifer (Poppy Gagnon). Jennifer hat eine Obsession für Weihnachten, und obwohl ihr bevorstehender Geburtstag im Hochsommer liegt, soll er im Stil eines riesigen Weihnachtsfestes gefeiert werden.



Damit Grandpa im Haus sein eigenes Zimmer beziehen kann, muss Peter umziehen. Er verliert den großen Raum in der ersten Etage und landet unfreiwillig auf dem Dachboden. Worüber Peter zutiefst unglücklich ist. Als bei starkem Regen eine Ratte das Lampenkabel anknabbert und das Licht ausfällt, ist für Peter das Maß voll. Er studiert sein Geschichtsbuch und schiebt kurze Zeit später Opa Ed einen Zettel unter der Tür durch – ein Ultimatum, das Ed auffordert, Peters Zimmer binnen 24 Stunden zu räumen.



Ed hält das für einen Scherz, bis er kurz darauf in den frühen Morgenstunden von lauter Musik geweckt wird. Peter hat auf einem ferngesteuerten Modellauto ein Handy und einen Zettel installiert: "Zimmerdiebe haben das Recht auf einen geruhsamen Schlaf verwirkt." Ed versucht, zu schlichten, doch Peter meint es ernst mit seiner Kriegserklärung.



Das bekommt Ed schmerzhaft zu spüren, als das Glas mit seiner Murmelsammlung durch eine Aktion Peters samt Ed selbst zu Boden geht. Noch einmal fragt Ed bei Peter nach, ob dieser wirklich Krieg wolle. Dann lässt er sich auf den Willen des entschlossenen Enkels ein.



Ed, der selbst einen echten Krieg mitgemacht hat, warnt Peter vor den Konsequenzen, aber es hilft nichts – der Krieg mit Opa geht in die nächste Runde. Peter sollte seinen Grandpa nicht unterschätzen. Der mag zwar alt sein, aber nicht doof – und kann im Gegensatz zu Peter auf viele Jahre wertvoller Lebenserfahrung zählen.



Außerdem unterstützen Ed seine Freunde Jerry (Christopher Walken) und Danny (Cheech Marin). Und es passiert, was Ed nicht mehr für möglich gehalten hätte – er verliebt sich noch einmal, in die attraktive Diane (Jane Seymour).



Die Komödie "Immer Ärger mit Grandpa" hat einen ungewöhnlichen Preis gewonnen, einen Video-Download-Award, der mindestens 250.000 bezahlte Transaktionen auf VoD-Plattformen voraussetzt. Petra Seibert von der Firma Eurovideo über den Erfolg: "Dabei dürften viele Faktoren eine Rolle gespielt haben. Zunächst einmal war das Timing optimal: 'Immer Ärger mit Grandpa' kam Ende August im Early-EST auf die Plattformen. In dieser Zeit gab es ein Loch, weil durch die geschlossenen Kinos im ersten Lockdown viel weniger Kinofilme für digitales Home Entertainment zur Verfügung standen. Darüber hinaus handelt es sich um eine Video-Premiere mit einem Top-Cast. Ein Film mit Robert De Niro, Uma Thurman und Christopher Walken würde unabhängig von Genre und Inhalt immer eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugen. Und drittens adressiert dieser Film die ganze Familie: Ein Film, den sich Kinder, Eltern und Großeltern anschauen können." (Blickpunkt: Film #11/12 vom 22. März 2021)