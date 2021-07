Unter der Leitung eines Mannes namens El Uroguayo (Rodrigo De la Serna) plant eine Gruppe von Bankräubern das perfekte Verbrechen: Sie wollen die Tresore einer Bank in Valencia leerräumen und anschließend unbemerkt durch einen Fluchttunnel verschwinden, der direkt in eine stillgelegte U-Bahn-Station mündet.



Zunächst scheint alles gut zu gehen, doch dann bekommen es El Uruguayo und seine Komplizen Gallego (Luis Tosar), Loco (Joaquín Furriel) und Varela (Luciano Cáceres) mit unvorhergesehenen Problemen zu tun: Durch einen plötzlichen Wetterumschwung wird der Fluchttunnel überflutet und die Räuber sind daher gemeinsam mit ihren Geiseln in der Bank gefangen. Unter diesen Geiseln befindet sich auch die Bankangestellte Sandra (Patricia Vico), die kurz zuvor erfahren hat, dass sie ihren Job verlieren wird. Sie beschließt daher, gemeinsame Sache mit den Bankräubern zu machen, um auf diesem Wege an etwas Geld zu kommen.



Unterdessen hat sich vor dem Bankgebäude eine Einsatztruppe positioniert, die mit den Geiselnehmern verhandeln will, um Menschenleben zu retten. Geleitet wird der Einsatz vom undurchsichtigen Mellizo (José Coronado), der die Bankräuber um jeden Preis stoppen will.



Außerdem hat der Bankräuber El Uroguayo seinen Komplizen etwas Bedeutsames verschwiegen, was jede Menge Zündstoff für die Gruppe birgt.



"Jeder gegen Jeden" von Regisseur Daniel Calparsoro ist ein spannendes Heist-Movie, das mit zahlreichen verblüffenden Handlungswendungen und einer großen Kino-Optik bestens unterhält. In der Rolle des Anführers El Uruguayo ist der argentinische Schauspieler Rodrigo De la Serna zu sehen, der seine Karriere ursprünglich beim Theater begann. Seine Rolle in Walter Salles' Drama "Die Reise des jungen Che" brachte ihm eine Nominierung für den BAFTA Award und einen Independent Spirit Award ein. In seiner Karriere arbeitete er zudem mit namhaften Regisseuren wie Juan José Campanella und Francis Ford Coppola zusammen. Für die Netflixserie "Haus des Geldes" schlüpfte er abermals in die Rolle eines Bankräubers.



Die aufbrausende rechte Hand von El Uruguayo wird in "Jeder gegen Jeden" vom spanischen Schauspieler Luis Tosar gespielt. Letzterer ist eines der bekanntesten Kinogesichter Spaniens und hat bereits zahlreiche Schauspielpreise erhalten: So gewann er im Jahr 2009 beispielsweise den Goya für seine Leistung in "Zelle 211 – Der Knastaufstand".