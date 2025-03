Im Rom der 70er-Jahre sehnt sich die zwölfjährige Adri (Luana Giuliani) danach, ein Junge zu sein. Überzeugt davon, dass sie "falsch" geboren wurde, sucht sie sowohl spirituell als auch außerirdisch Beistand.



Adris Verunsicherung wegen ihres Körpers und ihrer Identität wird durch die Schönheit ihrer Mutter Clara (Penélope Cruz) verstärkt. Dabei hat die gebürtige Spanierin angesichts von Heimweh sowie der Untreue ihres Ehemannes Felice (Vincenzo Amato) selbst mit einer schwierigen psychischen Belastung zu kämpfen.



Die toxische Ehekrise von Clara und Felice spitzt sich schließlich aufgrund einer schwerwiegenden Enthüllung zu. Auch Adri und ihre jüngeren Geschwister Gino (Patrizio Francioni) und Diana (María Chiara Goretti) bleiben davon nicht unberührt, wobei Adri eine neue Sensibilität für die Mental-Health-Probleme ihrer Mutter entwickelt und zu ihrer stillen Verbündeten wird.



Abseits ihrer Familie macht Adri erste Liebeserfahrungen mit dem Roma-Mädchen Sara (Penélope Nieto Conti), das sie beim heimlichen Besuch einer baufälligen Arbeitersiedlung kennenlernt. Dabei lebt Adri unter dem Pseudonym Andrea erstmals ihren Traum aus, ein Junge zu sein.



In seinem mit großen Bildern inszenierten Drama "L'Immensità" verarbeitet der italienische Filmemacher Emanuele Crialese lose Erinnerungen an seine eigene Kindheit in Rom.



Im Zuge der Premiere des Films bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig 2022 machte der zu diesem Zeitpunkt 57-jährige Regisseur erstmals seine Transidentität publik, wobei er in seinem privaten Umfeld bereits seit seinen frühen Zwanzigern offen als Transmann lebte.



In "L'Immensità" gibt die jugendliche Hauptdarstellerin Luana Giuliani ihr Schauspieldebüt an der Seite von Oscarpreisträgerin Penélope Cruz ("Volver – Zurückkehren", "Pirates of the Caribbean – Fremde Gezeiten", "Vicky Cristina Barcelona"). Vor ihrem Casting war Giuliani als Nachwuchsrennfahrerin im Motorradsport erfolgreich.



Der vor einer italienischen Sommerkulisse in Rom und am Mittelmeer gedrehte Kinofilm ist immer wieder von zum Teil in Musicalform eingebundenen Italo-Schlagern untermalt, von denen einer letztlich auch titelgebend für den Film war.