Das aus den USA stammende Ehepaar Anne und Bob ist nach Paris gezogen. Der Umzug in die Stadt der Liebe soll dazu beitragen, die kriselnde Ehe der beiden zu kitten. Anne und Paul haben Geld, beziehen in der Seine-Metropole ein luxuriöses Haus, in dem sie auch ihre illustren Gäste bewirten.



Was Anne nicht ahnt: Die finanziellen Ressourcen ihres Gatten gehen zur Neige. Paul muss ein Bild verkaufen, um die Kasse aufzufüllen. Aus diesem Anlass geben Anne und er eine teure Dinnerparty.



Am Tag des Events kommt überraschend Pauls Sohn Steven zu Besuch. 13 Personen würden nun am Tisch sitzen, was für die pedantische Anne ein Unding ist. Es muss eine gerade Zahl sein. Kurzerhand macht Anne aus Dienstmädchen Maria eine spanische Prinzessin namens Donna Maria.



Beim Dinner ist die falsche Prinzessin Tischnachbarin des aus Irland stammenden Kunsthändlers David. Der zeigt Interesse an der neuen Bekanntschaft, das über den Dinner-Abend weit hinausgeht. Maria und David beginnen eine Romanze – zu Annes Entsetzen, die davon ausging, der "Spuk" sei nach dem Dinner vorbei.



Maria ist wirklich verliebt in David. Doch es ist schwierig, ihn immer zu belügen. Als es bei einer Landparty auf einem exquisiten Anwesen zu einer überraschenden Begegnung zwischen David und Maria einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits kommt, erzählt Anne David die Wahrheit über Maria. Kurz darauf ist David wieder zu Gast in Annes Haus, und Maria muss ihm den Tee servieren.



Komödie um Schein und Sein, oben und unten und die Liebe dazwischen.