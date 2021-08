Messer im Kopf

Nur Berthold Hoffmann selbst weiß nicht mehr, wer er war und wer er ist. Er ist bestrebt, seine Identität zurückzuerlangen und will sich dabei weder stigmatisieren noch instrumentalisieren lassen. Das Einzige, was er weiß, ist, dass eine Kugel in seinem Kopf steckt. Mehr und mehr ahnt er, dass er nur in der Begegnung mit dem Schützen die Wahrheit über sich selbst erfahren wird.