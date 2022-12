Mittsommerlust

Elli und Mikko bewohnen ein idyllisches Haus im Grünen und verbringen ihr Leben ganz im Einklang mit der Natur, während die Coronapandemie den Rest der Welt in Atem hält. Ihre auf den ersten Blick harmonisch wirkende Beziehung wird auf die Probe gestellt, als Olavi auftaucht. Dieser lebt mittlerweile in Paris und arbeitet an seiner Doktorarbeit. Sein Inselurlaub in der alten Heimat Finnland ist die erste Begegnung der Freunde seit 15 Jahren.



Für Elli ändert sich alles: Plötzlich sieht sie sich hin- und hergerissen zwischen ihrem Ehemann und dem Neuankömmling, mit dem sie eine nicht zu leugnende Anziehung verbindet. Schon bald setzt Elli alles aufs Spiel für das, was sie bisher vermisst hat und Olavi ihr geben kann.



Regisseur Aku Louhimies inzensierte dieses Erotikdrama mit einer starken weiblichen Hauptfigur, die zwischen zwei grundverschiedenen Männern, gespielt von Aku Hirviniemi und Andrei Alén, steht - und damit zwischen Vertrautheit und Abenteuer. Das Drehbuch verfasste Louhimies gemeinsam mit Schauspielerin Inka Kallén. Beide ließen sich dabei von den klassischen Romanen von Juhani Ahos inspirieren, der zwölf Mal für den Literaturnobelpreis nominiert war.



‎"Als Regisseur", sagt Aku Louhimies, "interessiere ich mich für die Dynamik zwischen Sehnsucht und Liebe, die inneren Kämpfe zwischen ‎Sinn und Leidenschaft. Die verführerischen finnischen Schären bilden die perfekte Kulisse für diese packende ‎Liebesgeschichte.‎"