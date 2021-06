Weil Monk in seinem Putzfimmel am Computer versehentlich alle Daten der Gerichtsmedizin löscht, wird er umgehend gefeuert. Da ihm auch seine Detektiv-Lizenz entzogen wird, ist er am Ende.

