In einem Friseursalon der Mafia werden fünf Gangster niedergemäht. Mafiaboss Lucarelli will Monk mit den Ermittlungen beauftragen, der sich jedoch nicht mit dem Paten einlassen will.

Im TV-Programm: 19.07.2021, 12:10 - 12:50