Seit frühester Jugend leidet Dr. Michael Morbius (Jared Leto) an einer seltenen Blutkrankheit, die sein Leben stark beeinträchtigt und zum Tod führen wird. Daher hat der brillante Biochemiker es sich zur Aufgabe gemacht, ein Mittel zu finden, um sich und andere Betroffene zu heilen. Einer von ihnen ist Milo (Matt Smith), sein bester Freund seit Kindertagen, der seine Forschung finanziert.



Nach ethisch fragwürdigen Versuchen gelingt dem Wissenschaftler der Durchbruch, indem er die DNA von Menschen und Fledermäusen kreuzt. Mit der Unterstützung seiner Kollegin Dr. Martine Bancroft (Adria Arjona) testet er das Mittel an sich selbst, jedoch mit fatalen Folgen. Morbius mutiert zu einer Art Vampir mit übermenschlichen Kräften und Fähigkeiten – und einem unstillbaren Durst nach Blut.



Seiner ersten Verwandlung fallen gleich mehrere Menschen zum Opfer. Während er mit seinem Schicksal hadert und sich selbst verdammt, zeigt Milo keinerlei Skrupel. Er hat sich ebenfalls das Mittel injiziert und sucht immer neue Menschenopfer, um seine neu gewonnene Vitalität zu erhalten. Die Polizei ist machtlos, und so gibt es nur einen, der ihn stoppen kann.



Der "lebende Vampir" Morbius hatte 1971 seinen ersten Auftritt in den Marvel-Comics als Gegner von Spider-Man. Knappe 20 Jahre später wurde er als Mitglied des Teams "Midnight Sons" präsentiert; im Lauf der Zeit folgten weitere Publikationen, in denen er sich als Protagonist etablierte.



Laut Roy Thomas, dem Nachfolger des legendären Stan Lee als Chefredakteur bei Marvel, ist der Name eine Reminiszenz an Dr. Edward Morbius, der Hauptfigur des Science-Fiction-Klassikers "Alarm im Weltall" von 1956.