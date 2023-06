Penoza - Die Rächerin

Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) führt unter dem Namen Maria ein anonymes Leben als Kellnerin in einer Raststätte in Kanada. Doch als Carmen ihre Kollegin Tina (Michele Wienecke) vor einer Vergewaltigung durch deren Ex-Mann rettet und dieser mit einem weiteren Mann ein Blutbad in dem Schnellrestaurant anrichtet, wird Carmen in Notwehr zur Mörderin.



Der Vorfall erregt international Aufsehen. Und so erfahren sowohl Carmens erwachsene Kinder, Natalie (Sigrid ten Napel), Lucien (Niels Gomperts) und Boris (Stijn Taverne), als auch die niederländischen Behörden, dass die tot geglaubte Ex-Drogenbaronin Carmen noch am Leben ist.



Carmen, die den medialen Spitznamen "Die schwarze Witwe" trägt, wird in ihre Heimat ausgeliefert. Dort wird sie mit dem ihr bekannten Ermittler Jim Leeflang (Hajo Bruins) konfrontiert, der sie zu einem Geständnis im Hinblick auf ihre früheren Drogengeschäfte und mehrere ungeklärte Morde aus ihrer Vergangenheit bewegen soll.



Unter dem Vorwand eines Wiedersehens mit ihren mittlerweile in ein bürgerliches Leben konvertierten Kindern und ihrer Mutter Fiep (Olga Zuiderhoek) willigt Carmen ein. Bei dem Treffen der Familie versucht Fiep, Carmen zur Flucht zu verhelfen, was allerdings scheitert.



Der Gerichtsprozess gegen Carmen läuft an, als mit Gabriel (Armando del Río) und weiteren Abgesandten eines mexikanischen Drogenkartells eine neue Gefahr auf den Plan tritt.



Gabriel erpresst Carmen und deren Anwalt (Maarten Heijmans) durch die Bedrohung ihrer Familien und zwingt Carmen zu einem Attentat auf die Kronzeugin ihres Prozesses – die gefallene Ex-Staatsanwältin Justine de Heer (Jacqueline Blom) – inmitten des Gerichtssaals, der jedoch scheitert. Zur Strafe lässt Gabriel Fiep erhängen.



Er bringt Carmens Kinder unter Todesdrohungen dazu, ihrer Mutter zur Flucht zu verhelfen. Dafür nehmen Natalie, Lucien und Boris neben der Hilfe ihres treuen und väterlichen Ex-Bodyguards Luther (Raymond Thiry) trotz früherer Animositäten auch eine logistische Unterstützung durch den Waffenhändler Berry (Loek Peters) in Anspruch. Dieser jedoch lockt die wiedervereinte Familie Van Walraven für Gabriel in eine Falle.



Gabriel und seine Männer entführen Carmen, deren Kinder sowie Carmens von ihr besessenen Ex-Geschäftspartner Jack van Zon (Peter Blok), der vom Kartell aus einem Gefängnis befreit wird, nach Mexiko. Dort gibt sich Gabriels Nichte Angelica (Anahí de la Fuente) als rachegeleitete Strippenzieherin hinter dem jüngsten Erpressungsspiel zu erkennen.



Angelica hatte infolge der mehrere Jahre zurückliegenden Ermordung ihres Vaters während eines Abendessens mit Carmen sowohl ihre Mutter als auch ihre Schwester verloren, die beide in Reaktion auf den Tod des Patriarchen Suizid begingen. Da Angelica einzig Sprachaufnahmen zu den Todesumständen ihres Vaters vorliegen, für dessen Tod jede ihrer Geiseln tatverdächtig erscheint, verhört sie Carmen, deren Kinder und Jack van Zon unter Androhung eines bestialischen Todes durch einen blutrünstigen Stier.



Jack van Zon opfert sich mit einem falschen Geständnis, doch Angelica durchschaut die Finte mit einer traumatisierenden Konsequenz für Carmen und ihre Kinder.



Im Fahrwasser der amerikanischen Kultserie "Breaking Bad" (2008 bis 2013) erzählte die niederländische Serie "Penoza" zwischen 2010 und 2017 in fünf Staffeln den Aufstieg einer Hausfrau und Gattin eines übermütigen Drogenkriminellen zur Drogenbaronin und fand in mehreren europäischen Ländern (unter anderem Schweden und Polen) sowie auch in den USA und Indien Nachahmer.



Mit "Penoza – Die Rächerin" erschien 2019 dann ein Kinofilm, der die Serie abschließt, aber dank prägnanter Rückblenden keine zwingende Kenntnis derselben voraussetzt, wodurch es der Film im Gegensatz zu seiner Ursprungsserie als eigenständiges Werk auch nach Deutschland schaffte.



"Penoza – Die Rächerin" überzeugt als emotionales Actiondrama mit einer nahbaren und fesselnden Antiheldin. Wenig verwunderlich gewann Monic Hendrickx für ihre Rolle der Carmen van Walraven zu Zeiten der dem Film vorangegangenen Serie mehrere niederländische Schauspielpreise.



Die emotionale Wucht des Kino-Ablegers von "Penoza" speist sich dabei daraus, dass der Film ein simplifiziertes Gut-Böse-Schema vermeidet und stattdessen jeder Figur eine plausible Motivation und Schicksalshaftigkeit zugesteht.



Neben dem im Film versammelten Originalcast der Ausgangsserie fungiert mit Diederik Van Rooijen auch einer der ursprünglichen Showrunner als Regisseur und Autor des Actiondramas.