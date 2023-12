Die zehnjährige Ryan (Ariel Gade) muss ihre Ferien bei ihrem verwitweten Großvater (Christopher Lloyd) in der Abgeschiedenheit Montanas verbringen. Eigentlich ist sie in Boston zu Hause, ihre Eltern sind in Europa unterwegs, und ihr Interesse an Bäumen, Natur und Schnee - in Montana überreichlich vorhanden - ist gering. Teure Accessoires - ob Haarspangen oder Vierbeiner - sind Ryan das Wichtigste, damit sie daheim in Boston in der Konkurrenz zu ihren Freundinnen Britney und Chloe bestehen kann. Beim Großvater kann es daher nur langweilig werden. Doch eines Abends finden die beiden in der Garage ein verletztes Tier - einen Mischling, halb Hund, halb Wolf.



Der Großvater macht Ryan, die sich für den vierbeinigen Findling sehr begeistert, mit dem berühmten Roman Jack Londons, "Ruf der Wildnis", bekannt. Das Buch spielt im Jahr 1897 und erzählt vom Leidensweg eines Hundes namens Buck, den es von Kalifornien an den Yukon verschlägt. Ryan ist Feuer und Flamme für Bucks Geschichte - und auch der Findling, der sich prima erholt hat, wird Buck getauft. Nachdem Jack (Kameron Knox) Ryan eröffnet hat, dass er sich Buck gut als Leithund für seine Meute beim Schlittenhunderennen vorstellen könne, wird Ryan von Abenteuerlust und Ehrgeiz gepackt. Aber sie will auch beweisen, dass Buck ein guter Hund ist - und kein wildes Tier. Harte Konkurrenz erwächst Jack und Ryan in dem unsympathischen Heep (Timothy Bottoms), der seinen Sohn Oz (Devon Graye) gegen dessen Willen und mit allen Tricks darauf drillt, Buck und sein Team zu schlagen.



Der Film entstand an Originalschauplätzen in der Landschaft Montanas und den Orten Lincoln und Philipsburg. Einige der Hauptdarsteller blicken bereits auf lange Karrieren im Filmgeschäft zurück. "Opa" Christopher Lloyd wurde neben Michael J. Fox mit der Trilogie "Zurück in die Zukunft" weltberühmt, seine Kollegin Veronica Cartwright, in der Rolle Sheriff Taylors, war eines der ersten Besatzungsmitglieder, das an Bord der "Nostromo" im Klassiker "Alien" von dem selben eliminiert wurde.