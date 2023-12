Roz und Lil wachsen zusammen in einem kleinen exotischen australischen ‎Küstenort auf und sind beste Freundinnen, seit sie denken können. Sie genießen ‎die Tage am Strand, Sand, Sonne und Wellen. Und auch wenn sich die ‎Mädchen manchmal vielleicht etwas isoliert fühlen – sie teilen ihre Hoffnungen, ‎Träume und Ängste. Eine Freundschaft für die Ewigkeit. Sie werden immer ‎zusammenbleiben, davon sind die Mädchen überzeugt.



Einige Jahre später: Aus Roz und Lil sind attraktive ‎junge Frauen und Mütter geworden. Ihre Häuser stehen nebeneinander, beide ‎haben kleine Söhne, Tom und Ian. Sie halten ‎zusammen, als das Schicksal Lils Ehemann durch einen Verkehrsunfall aus dem ‎Leben reißt. Roz und ihr Sohn Tom unterstützen die Freundin und deren Sohn, so ‎gut sie können – in einer vertrauten, selbstverständlichen Art, wie es nur engste ‎Freunde tun.



Vor allem Ian leidet unter dem Verlust des Vaters. Der ‎Schicksalsschlag verbindet die vier noch intensiver. Sie leben fast wie eine Familie, ‎die Frauen sind Seelenverwandte und engste Vertraute. Die Söhne führen ‎quasi die Tradition der Mütter fort: Auch sie sind unzertrennliche Freunde ‎geworden, die ihre Freizeit am liebsten zusammen am Strand verbringen.



Roz' ‎Mann Harold, Lehrer an der lokalen Schule, hat sich schon ‎lange daran gewöhnt, das enge Band zwischen den Freundinnen zu akzeptieren ‎und sich im Hintergrund zu halten. Doch er fühlt sich immer öfter ausgeschlossen.‎ Als er das Angebot für einen interessanten Job an der Universität von Sydney ‎bekommt, sagt er zu. Er geht davon aus, dass die Familie ihm folgen wird – und ist ‎verletzt, als Roz ihm schließlich eröffnet, dass sie sich nicht trennen kann und will ‎von dem Leben, das sie bislang geführt hat.



Als Harold seinen Lehrauftrag in Sydney annimmt, bleibt das Kleeblatt aus Müttern ‎und Söhnen zurück - und erlebt einen unvergesslichen Sommer.‎ Doch Grenzen werden überschritten, Tabus gebrochen, Freundschaften drohen zu ‎zerbrechen, als aus Leidenschaft Liebe wird.



Das Melodram von Regisseurin Anne Fontaine ‎nach einer Erzählung der Literatur-Nobelpreisträgerin Doris Lessing spielt vor der Kulisse eines australischen Sandstrands und wird getragen von den beiden überzeugenden Hauptdarstellerinnen Naomi Watts und Robin Wright.