The 355 - Absolute Geheimsache

In Kolumbien stellt der einheimische Bundespolizist Luis Rojas (Édgar Ramírez) bei der Razzia in der Villa eines Kartellbosses eine Festplatte sicher, die eine Software zur Entschlüsselung sämtlicher weltweiter Sicherheitssysteme enthält.



Als der ungesehen ausgereiste Rojas die Festplatte der CIA zum Verkauf anbietet, schickt der amerikanische Geheimdienst die privat befreundeten Top-Agenten Mason "Mace" Browne (Jessica Chastain) und Nick Fowler (Sebastian Stan) für eine Übergabe nach Paris. Kurz vor ihrem Einsatz kommen sich Mace und Nick näher.



Die Übergabe der Festplatte wird von der als Kellnerin getarnten BND-Agentin Marie Schmidt (Diane Kruger) torpediert, die Mace nach einer Verfolgungsjagd durch die Metro-Tunnel der französischen Hauptstadt entkommt – nur um dann festzustellen, dass Roja sie alle gelinkt hat und weiter im Besitz der Festplatte ist.



Nick, der dem unmittelbar vom Übergabeort geflohenen Rojas instinktiv, aber erfolglos nachgehetzt war, findet sich hingegen unvermittelt mit dem britischen Kriminellen Elijah Clarke (Jason Flemyng) und einem bewaffneten Schläger in einer Sackgasse wieder. Die beiden sind nach einem durch die Razzia zu Beginn ruinierten Deal ebenfalls auf der Jagd nach der Festplatte.



Sowohl Mace, die in einem Safe House von ihrem Vorgesetzten Larry Marks (John Douglas Thompson) vom offenbaren Tod Nicks erfährt, als auch Marie, die in ihrer deutschen Heimat wegen eines einstigen Landesverrats ihres Vaters trotz Sympathien ihres Chefs (Sylvester Groth) einen schweren Stand hat, müssen große Überzeugungsarbeit leisten, um weiter nach der Festplatte jagen zu können.



Während Marie direkt nach Paris zurückkehrt, rekrutiert die zur Abstrafung nur noch inoffiziell operierende Mace die mit ihr lose befreundete frühere MI6-Computerexpertin Khadijah Adiyeme (Lupita Nyong'o) als Unterstützerin, die eigentlich in ein bürgerliches Leben samt Universitätslehrstuhl migriert ist.



In Paris wird Rojas von der vertrauensvollen Geheimdienstpsychologin Graciela Rivera (Penélope Cruz) zu einer Heimkehr nach Kolumbien überredet, stirbt aber in einer Hafenmarkthalle durch einen Maulwurf aus den eigenen Reihen, der die Festplatte an sich reißt.



Mace, Khadijah und Marie kommen – auch wegen Querelen untereinander – zu spät, um Rojas Tod oder den Diebstahl zu verhindern.



Auf Khadijahs Drängen schließen sich die einander nicht unbedingt wohlgesonnenen Agentinnen zusammen und gewinnen auch die noch in keiner Weise einsatzerprobte Graciela als Mitstreiterin, die dank Rojas' Handy, das dieser im Sterben auf sie umprogrammiert hatte, den Standort der Festplatte orten kann.



Die vier Frauen zieht es so nach Marrakesch, wo sie trotz der Konkurrenz durch ein Killerkommando die Festplatte in ihren Besitz bringen können.



Doch nachdem die vier die Festplatte an Maces Vorgesetzten übergeben haben, wird diese im Zuge eines Raubmords erneut gestohlen. Die CIA erklärt die kurz darauf am Tatort gesichteten Frauen fatalerweise zu Tatverdächtigen.



Mace, Marie, Khadijah und Graciela entkommen und ermitteln bald, dass die Festplatte verdeckt in einem Auktionshaus in Shanghai verkauft werden soll. Dort gewinnt die Gruppe mit der Auktionshausbetreiberin und eigentlich chinesischen Geheimagentin Lin Mi Sheng (Fan Bingbing) eine weitere Mitstreiterin und wird in ein actionreiches Finale verwickelt, das speziell für Mace noch eine unliebsame Überraschung bereithält.



Als die Hollywoodschauspielerin Jessica Chastain ("Zero Dark Thirty", "The Eyes of Tammy Faye", "Molly's Game – Alles auf eine Karte") im Zuge ihrer Jury-Tätigkeit 2017 durch den Filmmarkt von Cannes wanderte und auf den dort dominierenden Actionfilmplakaten in erster Linie männlichen Gesichtern begegnete, war die Idee zu ihrem baldigen Herzensprojekt "The 355 – Absolute Geheimsache" geboren: ein Action- und Spionagefilm mit weiblichen Hauptfiguren und einem feministischen, sowie anti-patriotischen Impetus.



Schnell gewann Chastain den ihr bereits vertrauten Filmemacher und Drehbuchautor Simon Kinberg ("X-Men: Dark Phoenix" (Regie), "Mr. & Mrs. Smith" (Autor)) für den von ihr koproduzierten Actionstreifen.



Auch die Zusagen des bewusst international gehaltenen und – für das Genre durchaus ungewöhnlich – mit preisgekrönten Charakterdarstellern gespickten Star-Cast um Penélope Cruz ("Vicky Cristina Barcelona", "Volver – Zurückkehren"), Lupita Nyong'o ("12 Years a Slave", "Black Panther"), Fan Bingbing ("X-Men: Zukunft ist Vergangenheit") und Sebastian Stan ("Avengers"-Filme, "I, Tonya") ließen nicht lange auf sich warten, zumal Chastain ihnen ein kreatives Mitspracherecht zusicherte.



Einzig die Französin Marion Cotillard musste dem Film aus persönlichen Gründen eine Absage erteilen, wodurch sich eine Tür für die Deutsche Diane Kruger ("Inglourious Basterds", "Aus dem Nichts") öffnete. Ebenso wie ihre namhaften Schauspielkollegen absolvierte sie für den Dreh diverse Spezialtrainings, um möglichst viele Stunts selbst auszuführen.



Das Ergebnis von Jessica Chastains Bemühungen kann sich sehen lassen, denn "The 355 – Absolute Geheimsache" präsentiert sich als ein spannender und stark emotionaler Actionspionagefilm, der dem Genre durchaus eine neue Facette beschert.



Der Zahlencode "355" im Filmtitel spielt im Übrigen auf eine bis heute nicht identifizierte, reale Geheimagentin der USA zur Zeit der Amerikanischen Revolution an, nach deren Vorbild namenlose, weibliche Agentinnen im US-Geheimdienstjargon noch heute häufig mit selbiger Nummernfolge bezeichnet werden.