The Contractor - Spezialeinsatz Berlin

Der Special-Forces-Veteran James (Chris Pine) behandelt sich selbst, um den anhaltenden Schmerz seines verwundeten linken Knies zu dämpfen. Er trainiert, um fit zu bleiben und hofft, bald wieder in der Armee eingesetzt zu werden. Eine Routineuntersuchung in Fort Bragg weist allerdings Spuren von Anabolika und Steroiden in seinem Blut nach. Außerdem führt eine drohende Zwangsvollstreckung dazu, dass er seine militärische Sicherheitsfreigabe verliert. Das bedeutet das Aus als Special-Forces-Soldat. James wird ehrenhaft entlassen, jedoch ohne Rente oder Gesundheitsleistungen.



Er ist am Boden zerstört. James treibt um, dass seine Frau Brianne (Gillian Jacobs) und sein kleiner Sohn Jack (Sander Thomas) finanziell nicht abgesichert sind. Trotz einiger Angebote von privaten Militärfirmen weigert er sich jedoch, als Security Geschäftsleute im Inland zu bewachen. Brianne befürchtet, dass James ohne Job wie sein Vater enden könnte, der sich nach dem Ende seiner Karriere bei der Armee das Leben nahm.



Als James seinem alten Freund Mike (Ben Foster) begegnet, dem er im Krieg das Leben gerettet hat, berichtet dieser von seiner Arbeit für Rusty (Kiefer Sutherland), der ein privates Militärunternehmen leitet. Bei einem Treffen erklärt Rusty, dass sie verdeckte Operationen ausführen, die sich mit Angelegenheiten der nationalen Sicherheit befassen, aber unter direkter präsidialer Autorität. Er bietet James einen Job an, zwei bis drei Wochen Arbeit in Berlin. Am nächsten Tag soll es losgehen. James würde mit Mike arbeiten. Also zögert James nicht lange und sagt zu. Rusty stellt ihm schon einmal einen Scheck über fünfzigtausend Dollar aus, damit seine Familie keine Probleme bekommt, während er im Ausland ist.



In Berlin trifft James seine deutsche Kontaktperson, die Agentin Katia (Nina Hoss). Sie erklärt ihm, dass die Zielperson Salim (Fares Fares) ist, ein Professor für Virologie, der in einem privaten Labor vierzig Kilometer östlich der Stadt arbeitet. Salims Arbeit werde von einer Wohltätigkeitsorganisation aus Syrien mit Verbindungen zu Al-Qaida, finanziert. James' Aufgabe besteht darin Salim zu beobachten und ihm von dem Haus aus zu folgen, welches er mit seiner Frau Sylvie (Amira Casar) und seinen beiden kleinen Söhnen bewohnt.



Nach ein paar Tagen trifft sich James mit Mike, Katia und einem weiteren Teammitglied in einem Safe House in Berlin-Kreuzberg. Die Mission besteht darin, in Salims Labor einzubrechen und die Daten von seinem Arbeitscomputer zu stehlen, ohne unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Deutschland ist ein Verbündeter und ihre Anwesenheit wurde nicht genehmigt. Das heißt, gefangen genommen zu werden, ist keine Option.



Regie bei dem Actionthriller führte Tarik Saleh, dessen Film "Die Nile Hilton Affäre" den Großen Preis der Jury beim Sundance Film Festival erhielt. Als Produzenten fungierten die Actionspezialisten Basil Iwanyk und Erica Lee, die auch für die Filme der "John Wick"-Reihe verantwortlich zeichneten.