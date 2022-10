The Double - Eiskaltes Duell

Ein U.S.-Senator wurde - trotz strengster Überwachung - mitten auf der Straße vor seinem Haus getötet. Ihm wurde mit einer Garotte die Kehle aufgeschlitzt. Die Art der Tötung verweist auf mehrere Mordfälle, die viele Jahre zurückliegen und einem russischen Spion mit dem Decknamen Cassius zugeschrieben wurden. Nun arbeiten FBI und CIA ausnahmsweise gemeinsam an dieser Sache.



Denn die beiden Experten für den mutmaßlichen Profi-Killer aus der ehemaligen Sowjetunion sind der Bundespolizist Ben Geary (Topher Grace) und der bereits pensionierte Geheimagent Paul Sheperdson (Richard Gere). Der ältere Kollege zweifelt an der Theorie, dass Cassius reaktiviert wurde, er glaubt vielmehr an einen Nachahmungstäter. Denn jahrelang hatte er den Killer verfolgt, bis dieser eines Tages wie vom Erdboden verschwunden war. Jeder ging davon aus, dass der kaltblütige Mörder gestorben war. Aber nun stellt sich heraus, dass der russische Spion lediglich die ganze Zeit über eine geniale Tarnung verfügte.



Das Autorenteam Michael Brandt (auch Regie) und Derek Haas (unter anderem "Todeszug nach Yuma" und "2 Fast 2 Furious") nehmen den Kalten Krieg als Ausgangspunkt für diesen Spionagethriller, der den Ost-West-Konflikt auf ebenso spannende wie intelligente Weise in die Gegenwart überführt. Zeitebenen werden verschachtelt und spicken den schnellen Plot ständig mit neuen Wendungen und Überraschungen. So ergibt sich eine komplexe Story, die zwar keinen allzu hohen Anspruch an die Realität hat, dafür aber 90 Minuten perfekte Thriller-Unterhaltung bietet. Überzeugend funktioniert auch das Darsteller-Duo Topher Grace und Richard Gere, die den Generationenkonflikt glaubwürdig in ihre Rollen einflechten.