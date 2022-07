The Italian Job - Jagd auf Millionen

Sein letzter großer Coup soll es werden, danach will sich Safeknacker John Bridger (Donald Sutherland) für immer in den Ruhestand zurückziehen. Gemeinsam mit fünf hochspezialisierten Meisterdieben überfällt Bridger einen Palazzo in Venedig und macht sich mit der wertvollen Beute aus dem Staub. Doch lange währt seine Freude nicht, denn Bandenmitglied Steve (Edward Norton) hat augenscheinlich kein Interesse, das Diebesgut mit seinen Kameraden zu teilen. Kurzerhand erschießt er Bridger und befördert die anderen in die eisigen Tiefen eines Gebirgssees.



Doch die Totgeglaubten überleben - und schwören sich, Steve zur Rechenschaft zu ziehen: Gemeinsam mit dem durchgeknallten Computergenie Lyle (Seth Green), dem smarten Frauenschwarm Rob (Jason Statham) und dem explosionsbegeisterten Sprengstoffexperten Left Ear (Mos Def) ersinnt Superhirn Charlie Croker (Mark Wahlberg) einen raffinierten Plan, um sich die Millionen zurückzuholen.



Doch dem Trupp fehlt noch ein Tresor-Spezialist. Hilfesuchend wendet sich Croker daher an Bridgers Tochter Stella (Charlize Theron), die das Talent des Vaters geerbt hat und im Auftrag der Polizei als professionelle Safe-Technikerin arbeitet. Mit Stellas Unterstützung beginnt das Team mit den akribischen Vorbereitungen zu seinem wohl größten Geniestreich: Während Lyle per elektronischer Attacke ein Verkehrschaos auf den Straßen von Los Angeles initiiert, liefern sich Charlie und Steve ein atemberaubendes Katz-und-Maus-Spiel - mit einem Hubschrauber, Panzerwagen und drei getunten Mini Coopern.