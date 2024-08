In der nahen Zukunft ist die Erde sowohl durch die Ausbeutung der Menschen als auch durch den Klimawandel zum Wüstenplaneten geworden. Ein neuer Planet diente den Menschen seither als Rohstofflieferant, doch nachdem der sogenannte Rote Mond mit der Erde zu kollidieren droht, ist eine Vernichtung des ressourcenreichen Himmelskörpers alternativlos geworden.



Der Astronaut Paul W.R. (Hugo Becker) wurde im Zuge eines Trainingsprogramms der Raumfahrtbehörde seines Vaters Henri (Jean Reno) für diese Mammutaufgabe rekrutiert. Doch Paul ist desertiert, da ihn ein Kindheitstrauma emotional an den Roten Mond bindet.

Anstelle von Paul übernimmt sein älterer Bruder Eliott (Paul Hamy) die Mission. Er scheitert, aber überlebt und kann nach seinem Kontakt mit dem Magnetfeld des Roten Mondes Gedanken lesen und manipulieren. Durch sein Scheitern gedemütigt, schließt sich Eliott der Jagd auf seinen getürmten Bruder an und geht dabei über Leichen.



Paul lernt indes auf seiner Suche nach einem unbekannten Wald, der ihm wiederholt in seinen Träumen erscheint, das Mädchen Elma (Lya Oussadit-Lessert) kennen. Nachdem Elmas alkoholkranker Vater (Bruno Lochet) bei einer Begegnung mit Eliott stirbt, schließt sie sich Paul an. Gemeinsam durchstreifen Paul und Elma das Niemandsland des früheren Frankreich, während Eliott ihnen immer näher kommt und ein Duell der beiden Brüder unausweichlich wird.



Das größtenteils als Roadmovie erzählte Science-Fiction-Drama "The Last Journey - Die letzte Reise der Menschheit" des französischen Filmemachers Romain Quirot basiert auf einem eigenen, preisgekrönten Kurzfilm des Regisseurs, der seine Karriere mit Musikvideos und Werbefilmen begann.



Seinem postapokalyptischen Setting zum Trotz ist der Film in warmen Farbtönen und einer Achtziger-Retro-Ästhetik inszeniert.