Die unternehmerischen Fähigkeiten von Teddy Jackson (Kevin Hart) sind, gelinde gesagt, sehr überschaubar. Bei dem Geburtstagsgeschenk für seine Frau Lori (Jasmine Mathews) übertrifft sich der Trottel allerdings selbst: Weil er vor der falschen Urlaubshütte steht, kommt es zu einer folgenschweren Verwechslung.



Die anwesenden Männer halten den Tollpatsch für einen legendären Auftragskiller, der eine Geisel zum Reden bringen soll. Weil einer der Gangster ein Foto verschickt, ist Teddy nun in der Unterwelt als "Der Mann aus Toronto" identifiziert. Zwar rückt das FBI rechtzeitig an, doch ausgestanden ist die Situation damit noch nicht.



Für die Bundesbehörde soll Teddy weiterhin die Rolle des Hitman übernehmen, um ein Attentat zu verhindern. Allerdings ist ihm mittlerweile der echte Killer (Woody Harrelson) auf den Fersen, der seinen lukrativen Job zu Ende bringen will. Doch dazu benötigt er die Hilfe von Teddy. Das ungleiche Duo bildet eine Zweckgemeinschaft und macht sich auf den Weg nach Puerto Rico.



Doch mittlerweile hat "Der Mann aus Toronto" das Vertrauen seiner Vermittlerin (Ellen Barkin) verloren. Daher müssen sich Teddy und der Hitman nicht nur mit zahlreichen Verbrechern und dem FBI auseinandersetzen, sondern werden auch noch von "Dem Mann aus Miami" (Pierson Fode) gejagt.



Bereits mit den beiden Teilen von "Killer's Bodyguard" hat Patrick Hughes bewiesen, dass er sich auf temporeiche Actionkomödien mit Starbesetzung versteht. Auch mit "The Man From Toronto" liefert der australische Regisseur beste Unterhaltung mit viel Witz und furioser Action.



Dabei ist der hochkarätige Cast allein schon ein Erfolgsgarant: Kevin Hart und Woody Harrelson erweisen sich als perfekte Hauptdarsteller und werden tatkräftig von Ellen Barkin und weiteren bekannten Gesichtern unterstützt.