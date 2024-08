Im Jahr 895 n. Chr. bereitet der Wikingerkönig Aurvandil (Ethan Hawke) seinen zehnjährigen Sohn Amleth (Oscar Novak) auf die Thronfolge vor.



Doch als Aurvandils Halbbruder Fjölnir (Claes Bang) den König ermordet und Amleths Mutter Königin Gudrún (Nicole Kidman) verschleppt, muss der Junge aus seiner Heimat fliehen und leistet einen Racheschwur.



Etliche Jahre später hat sich Amleth (Alexander Skarsgård) einer mordlustigen Gruppe von Plünderern und Berserkern angeschlossen.

Bei einem Überfall auf ein Dorf wird er von einer Seherin (Björk) an seinen Eid erinnert. Sie offenbart Amleth, dass Fjölnir das Königreich von Aurvandil verloren habe und nach Island ins Exil gegangen sei.



Amleth schmuggelt sich als Sklave auf den Hof seines Onkels, der inzwischen mit Gudrún eine Familie gegründet hat. Dort verliebt sich Amleth in die slawische Sklavin Olga vom Birkenwald (Anya Taylor-Joy), bleibt aber in seinem geduldigen Rachevorhaben unbeirrt.



Eines Nachts beschafft sich Amleth nach der Begegnung mit einem Zauberer das mystische Schwert eines Untoten. Er beginnt Fjölnirs Hof anonym zu terrorisieren.



Als er sich seiner Mutter als ihr totgeglaubter Sohn zu erkennen gibt, offenbart diese Amleth ein unliebsames Geheimnis.Voll unbändigem Zorn begeht Amleth eine Schandtat und erzwingt dadurch den unvermeidbaren Zweikampf auf Leben und Tod mit seinem verhassten Onkel.



Der starbesetzte Kinoerfolg "The Northman" basiert lose auf einer Sage des mittelalterlichen dänischen Geschichtsschreibers und Geistlichen Saxo Grammaticus über den Prinzen Amlethus, die auch Shakespeares "Hamlet" inspiriert hat.



Die Idee, einen Wikingerfilm zu drehen, wurde dem gefragten US-Regisseur Robert Eggers ("Der Leuchtturm") von seinem schwedischen Hauptdarsteller Alexander Skarsgård ("Succession", "Infinity Pool") angetragen, der bereits in seiner Kindheit ein Interesse für die Mythen und die Kultur der Nordmänner hegte. Eggers selbst beschreibt seinen Film als eine Mischung aus "Conan der Barbar" und "Andrej Rubljow" - Arnold Schwarzenegger meets Andrei Tarkowski.



Wie in all seinen Filmen machte Eggers auch bei "The Northman" eine akribische Recherchearbeit und das Streben nach historischer Detailgenauigkeit zur absoluten Maxime, so dass in sämtlichen Gewerken und Stadien der Filmherstellung Bücher gewälzt und Dokumentationen sowie Experten konsultiert wurden.



Eggers Faszination mit der Historie hält sich dabei die Waage mit seiner persönlichen Abneigung gegen die Verfilmung von zeitgenössischen Stoffen. So verlautbart der Regisseur in einer Begleitpublikation zu "The Northman", dass er eher die Kunstform wechseln würde, als einen in der Gegenwart angesiedelten Film zu drehen - nicht zuletzt, da es für ihn keine schlimmere Vorstellung gäbe, als ein Handy in Szene setzen zu müssen.