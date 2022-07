Dr. Juliet Devereau (Hilary Swank) kann es kaum fassen, als sie ihre neue Wohnung bezieht. Ein großzügiges Apartment und ein attraktiver Vermieter, der fürsorglich seinen Großvater August (Christopher Lee) pflegt. Dem Neustart nach der Trennung von ihrem langjährigen Freund Jack (Lee Pace) scheint nichts im Wege zu stehen.



Nach den ersten Annäherungen seitens des Vermieters Max (Jeffrey Dean Morgan) merkt sie jedoch schnell, dass sie noch nicht über Jack hinweg ist. Max hat jedoch längst ein unheimliches Interesse an der jungen Ärztin gefunden. Und das hat Folgen. Juliet fühlt sich zunehmend unwohl in ihrer Wohnung, sie wacht nachts von seltsamen Geräuschen auf und hat das Gefühl, nicht alleine in der Wohnung zu sein. Außerdem verschläft die sonst pünktliche Ärztin immer öfter.



So beschließt sie, Kameras zu installieren, die aufzeichnen sollen, was in der Wohnung vor sich geht. Und sie macht eine furchtbare Entdeckung: Seit ihrem Einzug wird sie offensichtlich von dem schüchternen Max in ihrer Wohnung beobachtet und heimlich besucht, selbst im Badezimmer und im Schlafzimmer. Mithilfe eines Schlafmittels verschafft sich der Stalker sogar Zugang zu ihrem Bett.



Mit dem packenden Psychothriller "The Resident – Ich sehe dich" meldeten sich die berühmten Hammer Studios im Jahr 2011 wieder zurück. Die 1934 gegründete Produktionsfirma wurde in den 1950er-Jahren vor allem mit Filmen wie "Dracula", "Frankensteins Fluch" und "Schock – The Quatermass Experiment" bekannt. Weltweit wurde das britische Studio als "Hammer House of Horror" berühmt und berüchtigt.



Der britische Schauspieler Christopher Lee, der in der Rolle des alten August zu sehen ist, war einer der Stars dieser Filme. Ein Comeback gelang ihm dann im neuen Jahrtausend mit der erfolgreichen "Der Herr der Ringe"-Trilogie, in der er den bösen Zauberer Saruman verkörperte. Am 7. Juni 2015 starb Christopher Lee im Alter von 93 Jahren in einer Londoner Klinik.



Hilary Swank, die den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für das Jugenddrama "Boys Don't Cry" und das Boxdrama "Million Dollar Baby" gleich zwei Mal entgegennehmen konnte, zeigt auch in der Rolle des Stalking-Opfers beeindruckende Präsenz und Verletzbarkeit vor der Kamera.