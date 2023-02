Todesfalle Nordsee

Sofia (Kristine Kujath Thorp) arbeitet für eine Firma, die modernste Robotertechnik herstellt. Mit ihrem Freund Stian (Hendrik Bjelland) und dessen Sohn Odin (Nils Elias Olsen) lebt sie einem Haus an der einsamen Küste Norwegens. Stian arbeitet auf einer der Bohrinseln vor der Küste, 220 Kilometer vom Festland entfernt. Dort, in den Gewässern der Nordsee, bohrt das von William Lie (Bjørn Floberg) geführte Unternehmen SAGA nach Öl und Gas. Die Ausbeutung der riesigen Energievorräte unter der Nordsee beschert den Menschen in den abgelegenen Fjordlandschaften ein Auskommen und sichert ihre Zukunft.



Als es zu einem Unglück auf einer der Plattformen kommt, rücken Sofia und ihr Kollege Arthur (Rolf-Kristian Larsen) mit ihrem Roboter an, um das Terrain zu erkunden. Sofia führt den Roboter von Deck eines Schiffes in die Tiefen einer versunkenen Bohrinsel. So kann sie unter Wasser nach Überlebenden in Luftblasen suchen. Tatsächlich werden sie fündig, doch noch bevor sie den Mann retten können, gibt es eine riesige Gasexplosion.



Der Geologe der Firma SAGA ist besorgt. 800 Jahre zuvor gab es eine tektonische Verschiebung, die sogenannte Borrega-Senkung. Nun droht eine ähnliche Umweltkatastrophe in weit größerem Ausmaß. SAGA beschließt, seine Ölfelder zu evakuieren. Zuvor müssen die Plattformen ihre Bohrlöcher schließen. Ein technischer Defekt auf "Gullfaks A" führt dazu, dass Stian allein in die Tiefe fährt, um das Loch manuell zu schließen. Aber es gelingt ihm nicht, rechtzeitig zum evakuierenden Hubschrauber zurückzukehren. Die Bohrinsel sinkt in sich zusammen, Wassermassen dringen in Rohre und Versorgungsschächte ein.



Sofia, völlig auf sich allein gestellt, fliegt mithilfe von Stians Schwester mit Arthur und der kleinen Ausgabe des Suchroboters auf die "Gullfaks A", um Stian zu suchen. Als sie ihn verletzt, aber lebend findet, scheint ein glücklicher Ausgang des Unternehmens in greifbare Nähe zu rücken. Doch dann nähert sich den dreien auf den Resten der Plattform eine Feuerwalze, denn SAGA hat in Absprache mit der Regierung den riesigen ausgetretenen Ölteppich auf dem Meer in Brand gesetzt, damit er nicht alle Anrainerstaaten der Nordsee erreicht.