Traummann im zweiten Anlauf

Maggie (Sarah Jessica Parker) fliegt mit Teenie-Tochter Summer (Rosie Day) von New York nach Norditalien, um dort einige Tage auszuspannen. Doch Summer zickt ständig rum und möchte der überfürsorglichen Mutter gern entkommen. Der Grund: Summer musste ihren Freund Tyler (Barney Harris) in den Staaten zurücklassen, der wegen Drogenbesitzes wieder einmal Ärger mit der Polizei hat. Tyler rechnet damit, dass Summer, die keine Vorstrafen hat, für ihn die Schuld auf sich nimmt. Genau das will Mutter Maggie mit dem Urlaub in Italien verhindern.



Am Flughafen mieten sich die beiden Amerikanerinnen ein Auto und fahren an ihr Ziel. In der idyllisch gelegenen Unterkunft auf dem Land angekommen, stellt sich heraus, dass das Anwesen einem früheren Bekannten Maggies gehört, dem attraktiven Künstler Luca (Raoul Bova). Er lädt Maggie und Summer zum Essen ein.



Während Maggie sich Lucas Atelier zeigen lässt und das Wiedersehen genießt, sinnt Summer auf Flucht. Sie will zum nächstgelegenen Flughafen und zurück zu Tyler in die USA fliegen. Während Summer noch nachdenkt, wird sie von Carmen (Claudia Cardinale), Lucas Mutter, beobachtet. Sie sitzt mit einer fertig gepackten Tasche beim Essen und wartet auf einen ganz bestimmten Moment.



Der kommt, als Summer ein fahrtüchtiges Auto in Lucas Garage entdeckt. Carmen hat die Autoschlüssel und besteht darauf, von Summer nach Rom gefahren zu werden. In Rom hat Carmen eine wichtige Verabredung: Sie will – ohne Lucas Wissen und seine Zustimmung – mit ihrer Jugendliebe Marcellino (Shel Shapiro) vor den Altar treten. Widerwillig rast Summer mit Carmen auf dem Beifahrersitz los.



Maggie und Luca nehmen die Verfolgung auf. Luca erhält mediale Hilfestellung bei der Suche nach seiner Mutter von seiner Bekannten Giulia (Paz Vega) – was Maggies Eifersucht weckt.



Doch wegen Giulias Berichterstattung ist Summer als "Nonna-Napperin" (als Entführerin einer Oma) kurze Zeit später in ganz Italien bekannt. Auch die Polizei interessiert sich für die Flüchtigen. Doch Nonna und Napperin verstehen sich insgesamt gut. Summer kann von der Lebenserfahrung der alten Dame durchaus profitieren, während es für Carmen von Vorteil ist, im Zeitalter des Internets einen "Digital Native" an ihrer Seite zu haben.



Am Ende kommen alle Beteiligten in Rom zusammen. Marcellino wartet bereits vor dem Altar auf Carmen, als sich erneut Hindernisse auftürmen.



Die romantische Komödie mit "Sex and the City"-Star Sarah Jessica Parker wurde von der schwedischen Regisseurin Ella Lemhagen inszeniert. Der Film entstand bei einem sechswöchigen Dreh an Originalschauplätzen in Italien.